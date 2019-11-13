有吃就好？國人蔬果、奶類攝取大大不及格

2019-11-13 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



「天天五蔬果」、「早晚一杯奶」這些朗朗上口的口號，在廣告中也經常聽到，但台灣民眾蔬果、奶類卻攝取仍然不夠，甚至據國健署調查，六大類食物中，蔬果、奶類是最偏離飲食指南建議的類別，尤其奶類於各年齡層男女攝取量都未達標；蔬菜類除45歲以上女性達標，其他族群均嚴重偏離建議量。

據「國民營養健康狀況變遷調查成果報告2013-2016年」發現，國人於乳品類食物的攝取份數，於男、女性各年齡層的奶類實際攝取量均未能達國民飲食指南建議攝取量1.5份。

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當中除1至6歲的奶類攝取達1.2至1.3份接近合格邊緣，男性7歲以上族群每天奶類食物的攝取份數只有0.3至0.5份，女性7歲以上族群則僅為0.3至0.7份。

同樣攝取狀況慘烈的水果類，除45至64歲女性攝取達標，其他族群都不及格，1至18歲男性其每日水果攝取份數為0.6至0.8 份，遠低於建議攝取量2至5份、19歲以上攝取份數為1至1.6份，遠低於建議攝取量2至3.5份；1至18歲女性每日水果攝取份數為0.6至0.9份，遠低於建議攝取量2至3.5份，19至44歲、65至74歲及75歲以上族群均低於每日2份的建議攝取量。

蔬菜類食物部分，除45歲以上女性的攝取量達標，男女性皆以13至18歲族群的偏離情形最嚴重，其每日應攝取5至6份蔬菜，但實際攝取量僅有1.7份與1.9份，13至15歲與16至18歲女性每日應攝取4至5份蔬菜，而其蔬菜實際攝取量則僅有1.4份與1.5份。

國健署社區健康組科長秦義華表示，國人普遍誤以為蔬果、奶類「有吃就好」，但其實六大類食物都有每天應攝取量，再加上外食盛行，因此將過去艱深難懂的攝取量公克數以圖像呈現食物種類。

用口訣記住飲食均衡怎麼吃，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」口訣可運用各種形狀餐盒。

秦義華說，依據國民健康署107年施政知曉度、滿意度調查，知道政府推出「我的餐盤」圖像的民眾中，有高達87%同意「我的餐盤」圖像搭配口訣更容易讓民眾落實均衡飲食。