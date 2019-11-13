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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

影／高鐵延伸宜蘭取代 黃玉霖：北宜直鐵取消了

2019-11-13 13:50聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

北宜直鐵努力十多年，不過，因高鐵延伸宜蘭新方案出現，交通部兩擇一，而結果如何？交通部政務次長黃玉霖今天明確指出，高鐵延伸宜蘭將取代北宜直鐵，北宜直鐵取消了。

黃玉霖表示，高鐵路線的規劃路線跟原來直鐵路線完全不一樣，更遠離翡翠水庫，往北邊走，這樣的調整有很多好處，第一可以避開原來在南港段的幾十戶的拆遷戶，第二可以符合高鐵營運時速，高達300公里的線形，第三是更遠離現在的國道五號路廊，將來工程困難度會大幅度降低，工程經費也可以降低。

他指出，以目前1千億的工程經費是從南港到宜蘭平原，以前直鐵是南港到頭城，但新的高鐵路線是來取代原來的直鐵案，路線是從南港到蘭陽平原，路線長度比原來長，雖然長度比較長，但因為時速比較高，從原來直鐵27分鐘，可以大幅度減短為13分鐘。

黃玉霖表示，除大家關注速度外，此案最重要的重點是運量，速度快可以吸引更多人來搭乘，但不會去取代原來的北迴鐵路，北迴鐵路不只不會被取代，也請鐵路局研究改善北迴鐵路的線形，讓北迴鐵路更安全，將來高鐵蓋好後會跟北迴鐵路是同時存在，多出來的運能就是高鐵整體的運能，運能的提升代表將來走國五的車輛會大幅減低，不會造成鐵路一票難求，國五大塞車。

黃玉霖指出，事實上，高鐵替代直鐵的方案最大的效益就是運能的提高，同時解決鐵道一票難求與國五碰到假期塞的情況。

黃玉霖指出，北宜直鐵本來就需要像高鐵的替代方案，現在是用高鐵來取代直鐵，連路廊都往北移，減輕環境衝擊，這樣替代方案經過一年來規劃，具體且直接進入綜合規劃的階段，綜合規劃好後就會進入環評，依照行政院民國100年的來文，要求直接做好綜合規劃跟完成環評後，再報行政院來編列經費建造，目前都是依照行政院來文程序在走。

高鐵延伸宜蘭？還是選北宜直鐵？黃玉霖說：「我們是用高鐵案替代直鐵案，高鐵新的路線今天也看到了，原來的直鐵案就取消掉了。」

高鐵延伸宜蘭？還是選北宜直鐵？交通部政務次長黃玉霖今天說：「我們是用高鐵案替代直...
高鐵延伸宜蘭？還是選北宜直鐵？交通部政務次長黃玉霖今天說：「我們是用高鐵案替代直鐵案，高鐵新的路線今天也看到了，原來的直鐵案就取消掉了。」記者羅建旺／攝影
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高鐵北宜直鐵行政院

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