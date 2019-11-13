違法使用廚餘養豬 擬修法重罰20萬

2019-11-13 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



我國防治非洲豬瘟，至今卻還有人違法使用廚餘養豬。農委會主委陳吉仲表示，日前查獲17家養豬場違法使用廚餘，以依廢棄物清理法開罰。農委會也將研議修法，將相關罰則調高，罰則不會低於20萬，同時也將提供民眾檢舉獎金。

農委會主委陳吉仲表示，查獲17家養豬場違法使用廚餘，依廢棄物清理法開罰。 圖／報系資料照 分享 facebook

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第14次會議，陳吉仲說，全台雖已全部完成廚餘廠豬場檢核及轉用飼料，但先前通報疑似有62家已申請退場或轉用飼料並領取補助的養豬場，違法使用廚餘，且未依規定進行高溫蒸煮，形成防疫漏洞。

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環保署追查後發現，有17家養豬場違法使用廚餘，其中，台中市6家數量最多，其次是屏東縣和桃園市各3家、新竹縣和彰化縣各2家、雲林縣1家。

依廢棄物清理法第50條規定，養豬場未依規定擅自以廚餘養豬，處1200元至6000元，農委會認為廚餘養豬成本較低，因此想提高罰金達嚇阻效果。

陳吉仲表示，違規使用廚餘養豬的裁罰金額，修法後將不會低於20萬元，甚至可能直接取消畜牧場登記證。

環保署是廢棄物清理法主管機關為環保署，動傳法則為農委會主管，陳吉仲表示，要修訂哪項法規會再行討論，但希望拚本會期送進立法院完成修法。