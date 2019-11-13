親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

評／高鐵南延加劇馬太效應？ 偏鄉最需要什麼？

患者9公分巨大肝腫瘤 大林慈濟立體定位化療令消失

2019-11-13 12:52聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

彰化縣57歲翁姓男子3年前因反胃、嘔吐，就醫檢查發現肝臟有顆7公分腫瘤，經人介紹到嘉義大林慈濟醫院，確診小細胞B淋巴瘤，進行化學治療後，肝腫瘤反而變大為9公分，屬對化療頑固性的淋巴瘤，經立體定位放射治療後腫瘤完全消失，持續追蹤2年，沒有肝腫瘤復發及明顯副作用。

大林慈濟放射腫瘤科醫師林宏益說，翁男化療後肝腫瘤由7公分增大為9公分，屬對化療頑固性的淋巴瘤，2年多前轉到放射腫瘤科治療，採高精準度的身體型立體定位放射治療，合併使用腫瘤內部同步劑量調整，總共治療30次後，有效減輕治療副作用，大幅提高腫瘤控制率。

治療過程肝腫瘤輕微縮小，從9公分縮小到7公分，翁男僅輕微疲累感及食欲不振，沒有嚴重副作用，治療半年後追蹤，肝腫瘤完全消失，持續追蹤2年，沒有肝腫瘤復發及明顯晚期副作用，如腸阻塞或慢性肝損傷等。

翁男說，治療前害怕放射治療，考慮很久，治療過程沒明顯不舒服，治療後身體狀況很好，每天運動，有時騎騎腳踏車，和朋友談天說地，比治療前好很多，他鼓勵病友，有病要看醫生，把身體養好，才是對父母最孝順行為。

放射腫瘤科主任洪世凱說， 過去很多病人對放射治療有很不好印象，認為做了俗稱「電療」（放射治療）後，體能或身體功能會大幅損傷，導致對放射治療十分抗拒。但目前高精準性放射治療及化學治療，副作用減輕，且有穩固療效，因此千萬不要放棄該有治療，選擇去吃偏方、草藥，以免延誤病情。

大林慈濟放射腫瘤科醫師林宏益說，翁姓患者治療半年後追蹤，肝腫瘤完全消失，持續追蹤...
大林慈濟放射腫瘤科醫師林宏益說，翁姓患者治療半年後追蹤，肝腫瘤完全消失，持續追蹤2年，沒有肝腫瘤復發及明顯晚期副作用。圖／大林慈濟提供
分享

腫瘤淋巴慈濟

相關新聞

交通部再砸60億拚智慧運輸 計畫草案曝光這項花最多錢

2019-11-13 11:20

高鐵延伸宜蘭 路線首度曝光了

2019-11-13 11:47

雙颱共舞！颱風海鷗生成 預計下周帶來水氣

2019-11-13 10:03

她遊芬蘭見告示牌「趴跪小人咬一根」 網腦力激盪笑歪：長知識了

2019-11-13 12:00

未來科技展亮點搶先看 智慧隱形眼鏡技術領先Google

2019-11-13 13:15

違法使用廚餘養豬 擬修法重罰20萬

2019-11-13 12:57

婚姻為何這麼難？鄧惠文：因為看著對方眼中的自己

2019-11-13 12:52

後中年婚姻危機 鄧惠文：根源於內外交迫的自己

2019-11-13 12:50

宜蘭高鐵？北宜直鐵？ 鐵道局初評：高鐵優於直鐵

2019-11-13 12:25

交大創非侵入式感測器 腎病患者在家就可檢測

2019-11-13 12:25

他讓后豐大橋提前完工 勇奪108年公務人員傑出貢獻獎

2019-11-13 12:12

台鐵中里站12月4日起暫停營運 明年中前改採公路接駁

2019-11-13 11:54

明年春節離島機票 26日陸續開搶

2019-11-13 11:53

三成準公共托嬰中心尚未經過評鑑 衛福部承諾改善

2019-11-13 11:49

交通部再砸60億推智慧運輸 學者紛點出待改處

2019-11-13 11:40

2至3歲育兒津貼加碼 傳出經費尚無著落

2019-11-13 11:26

影／國五要銜接蘇花改 林佳龍：明年完成可行性評估

2019-11-13 11:02

民宿美照好誘人？解密訂房網黑幕 這些地雷千萬別踩...

2019-11-13 11:00

日本研發夏目漱石AI 現場朗讀文學名作

2019-11-13 10:44

白天天氣穩定 西半部日夜溫差可逾10度

2019-11-13 09:22

新颱風「海鷗」最快今生成！北台灣今晚變天轉濕涼

2019-11-13 09:21

紅害來襲！中部彰化崙背、二林等6處空氣超差

2019-11-13 08:47

對所有族群不健康 中南部今空品「紅害」

2019-11-13 04:57

良醫幫圓夢 癌末患病榻喜見女兒結婚

2019-11-13 00:19

健康你我他／身體內外都保養 才會事半功倍

2019-11-12 23:58

北市抽測30家藥妝門市 僅10家藥師在場

2019-11-12 23:57

聽損者福音！陽明開發App 讓電子耳降低環境噪音

2019-11-12 23:56

公費流感疫苗 校園周五起開打

2019-11-12 23:52

最新研究：免疫療法有皮膚副作用 顯示有效

2019-11-12 23:49

連續監測血糖找出變化全貌 才知怎麼控糖

2019-11-12 23:44

桃機女王頭新塔台12月16日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27

中國霾害周四恐來襲 全台空品拉警報

2019-11-12 22:30

冬天到！手腳冰冷的女孩們 別做3件事養好體質

2019-11-12 20:45

萌炸！女兒第一次吃魩仔魚「表情超浮誇」 網笑翻：完美詮釋美味氛圍

2019-11-12 20:00

影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪

2019-11-12 19:11

深耕國際醫療 柬埔寨病童跨海來高榮就醫獲新生

2019-11-12 19:08

金沙鹹蛋黃粉 農委會發表新技術

2019-11-12 19:07

挺大肚拍照我驕傲 國健署倡生育平等

2019-11-12 19:07

台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59
看更多

熱門文章

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

「燒久姬」腺病毒首超流感 疾管署：本月恐現社區流行

2019-11-12 15:43

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

風神颱風生成 明再迎東北季風北台灣轉濕

2019-11-12 15:23

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

高鐵延伸宜蘭 路線首度曝光了

2019-11-13 11:47

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

桃機女王頭新塔台12月16日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59

新颱風「海鷗」最快今生成！北台灣今晚變天轉濕涼

2019-11-13 09:21

每日星座運勢／金牛鴻運當頭諸事順　今天桃花旺盛

2019-11-13 00:00

勞部統計 法律系畢業平均花半年才有工作

2019-11-13 00:22

為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因

2019-11-13 11:44

【女性心聲】綠月／在懷疑與信任之間

2019-11-13 06:00

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

冬天到！手腳冰冷的女孩們 別做3件事養好體質

2019-11-12 20:45

影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪

2019-11-12 19:11

雙颱共舞！颱風海鷗生成 預計下周帶來水氣

2019-11-13 10:03

中國霾害周四恐來襲 全台空品拉警報

2019-11-12 22:30

「免費吃1年」烏龍麵！丸龜製麵週年大抽獎 還送炸雞

2019-11-12 16:21

【我見我思】梁純綉／愛加上尊重才是好事

2019-11-13 06:00

【家人關係】逩地龍／男人的離愁

2019-11-13 06:00

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

基隆就業中心9廠商聯合徵才 年前找、換工作別錯過

2019-11-12 15:00

近日清晨冷 氣象局用「珍珠奶茶」解釋輻射冷卻秒懂

2019-11-12 14:51

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌　網友：看好幾次

2019-11-13 11:18

震驚！中性筆芯「黃色液體」？ 專家突破盲點這樣說

2019-11-12 13:51

鋼環卡住命根子求醫也GG 消防弟兄電鋸「解套」

2019-11-12 15:14

北市抽蔬果農藥 素食自助餐小芥菜超標279倍

2019-11-12 18:07

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

民宿美照好誘人？解密訂房網黑幕 這些地雷千萬別踩...

2019-11-13 11:00

今天是誰的生日還記得嗎？ 國父紀念館小小導覽員上線

2019-11-12 18:43

空拍機入侵賞鳥聖地鰲鼓濕地 嘉縣鳥會譴責騒擾候鳥

2019-11-12 21:20

6款小小兵扭蛋！「藏壽司」首度進駐信義區 打卡享9折

2019-11-12 14:56

交通部再砸60億拚智慧運輸 計畫草案曝光這項花最多錢

2019-11-13 11:20

中國大陸登革熱高峰 疾管署提升三省旅遊疫情建議等級

2019-11-12 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top