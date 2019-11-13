患者9公分巨大肝腫瘤 大林慈濟立體定位化療令消失

2019-11-13 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



彰化縣57歲翁姓男子3年前因反胃、嘔吐，就醫檢查發現肝臟有顆7公分腫瘤，經人介紹到嘉義大林慈濟醫院，確診小細胞B淋巴瘤，進行化學治療後，肝腫瘤反而變大為9公分，屬對化療頑固性的淋巴瘤，經立體定位放射治療後腫瘤完全消失，持續追蹤2年，沒有肝腫瘤復發及明顯副作用。

大林慈濟放射腫瘤科醫師林宏益說，翁男化療後肝腫瘤由7公分增大為9公分，屬對化療頑固性的淋巴瘤，2年多前轉到放射腫瘤科治療，採高精準度的身體型立體定位放射治療，合併使用腫瘤內部同步劑量調整，總共治療30次後，有效減輕治療副作用，大幅提高腫瘤控制率。

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治療過程肝腫瘤輕微縮小，從9公分縮小到7公分，翁男僅輕微疲累感及食欲不振，沒有嚴重副作用，治療半年後追蹤，肝腫瘤完全消失，持續追蹤2年，沒有肝腫瘤復發及明顯晚期副作用，如腸阻塞或慢性肝損傷等。

翁男說，治療前害怕放射治療，考慮很久，治療過程沒明顯不舒服，治療後身體狀況很好，每天運動，有時騎騎腳踏車，和朋友談天說地，比治療前好很多，他鼓勵病友，有病要看醫生，把身體養好，才是對父母最孝順行為。