婚姻為何這麼難？鄧惠文：因為看著對方眼中的自己

2019-11-13 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



先生說「她最近睡不好，就一直對我發神經。」被說成病人的太太，彷彿也扮演稱職病患，開始情緒激動痛罵先生。先生兩手一攤說「你看，就是這樣，誰受得了。」當治療師嘗試解除太太的病人角色，把問題聚焦在雙方的關係，先生發現自己的版本不被接受，也忍不住動怒，開始拒絕出席治療，甚至攻擊治療師說「我都結婚30年了，還需要20幾歲的年輕人來教嗎？」

在婚姻治療室裡，這是再尋常不過的場景。知名作家、精神科醫師鄧惠文在2019年11月10日舉行的婦產身心醫學會擔任壓軸演講者，談「中老年的婚姻問題與治療」。鄧惠文說，當婚姻開始出現衝突，可能代表其中一方的人生階段角色在改變，有時候罵小孩其實是在罵老公，嫌老公其實是在嫌婆婆，能不能向前走，就看每個家庭能不能看出那個行為背後的呼求。

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英國精神科醫師Henry Dicks提出「婚姻中的投射性認同」，自己和伴侶長期相處的經驗，構成「我是一個什麼樣的人」、「我在他心目中是怎樣的人」，這樣的投射，深深影響著許多人的婚姻關係。鄧惠文表示，互相的投射性認同是關係成長的必要驅力，如果完全沒有這樣的連結，關係就會不親密。健康的投射性認同，關鍵在於所投射的不是憎恨的部分，而是雙方都能覺察和承受的期許，可以為彼此帶來自我成長的目標和成就感。

但有些婚姻中彼此投射的，是負面的、令人困惑的部分。鄧惠文表示，人會把配偶看成是自己的某一部分，會根據自己對這部分的評價來對待伴侶，如果是高評價，就會對他很好，但如果評價不高，就會有許多矛盾。

舉例來說，許多男性對於處理自己的情感是壓抑而且不熟悉的，他們和情感豐沛、表達能力強的女性結婚，一部份是因為嚮往對方能夠展現自己缺乏的這一面，但同時也投射出他自己對這些特質的貶抑，所以相處久了，又會攻擊太太不理性。太太尋求先生的肯定，卻又困惑「為什麼他好像利用我，又貶抑我？」，好像只能不斷透過犧牲付出，才不會被拋棄。同時先生感覺自己數十年來，在太太眼中就是個壞人，因為自己這輩子享有許多太太的奉獻，因此才成為被太太怨恨的對象。

該怎麼從這些複雜的訊息中萃取出關係成長的養分，鄧惠文表示，婚姻治療是一個可能的路徑。她說，婚姻治療常常是很痛的，是一個「理解的實驗場」，所治療的是「關係」，不是個人。婚姻治療不會預設怎樣的結果才是成功，目的在於提高覺知，學習從客觀位置去看並且描述彼此的互動，看出自己和對方習慣扮演的角色、行為背後的呼求，進而重新整合彼此的需求和感受，找出更理想的相處之道。

鄧惠文說，目前很多教學醫院的身心科、開業心理諮商所、民間基金會，都有精神科醫師、心理師、社工師、經培訓的護理師等具專業資格的人員，可提供婚姻治療。建議想嘗試婚姻治療者，可先思考自己的需求，是想要短期獲得具體建議，或是不喜歡別人告訴自己怎麼做，想花點時間自己思考，然後先以電話詢問相關單位，以了解符合自己需求的治療取向。