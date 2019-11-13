後中年婚姻危機 鄧惠文：根源於內外交迫的自己

2019-11-13 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



當情緒勒索、童年創傷成為社會熱議話題，亮麗活躍、說走就走成為熟齡生活新標竿，在這波洪流下，許多「後中年族群」正承受著強烈的衝突感和孤寂感，難以述說的情緒糾結在心，演變為自己和伴侶都難以承受的埋怨、焦躁、失眠、爭吵。

知名作家、精神科醫師鄧惠文在2019年11月10日舉行的婦產身心醫學會擔任壓軸演講者，分析內外在的價值衝突，及其衍伸的身體化問題，正是現代人身心健康及伴侶關係共同面臨的挑戰。

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鄧惠文引用中研院年初公佈1984年至2015年台灣社會變遷基本調查指出，20多年前，高達六成民眾認為婚後應與公婆同住，僅11%認同「個性不合」可構成離婚理由，多半認為沒有外遇、惡習、虐待，怎麼能任性離婚。現僅27%民眾認為婚後應與公婆同住，且超過六成民眾認為個性不合可以構成離婚的正當理由。

鄧惠文說，當外在環境價值觀改變，與自己內在價值觀相衝突，容易衍生身體化的反應，例如失眠、焦慮、憂鬱等狀況。例如許多男性在中年之後都會有體力、腦力大不如前的恐慌，回首過去卻發現自己受限於家庭的約束，並沒有盡情體驗和發展自己想做的事，眼看已經離死亡更近了，自我實現變得非常的迫切而令人焦慮。

至於女性，鄧惠文說，無論社會怎麼變，「社會來決定女性應該怎麼活著」這件事，並沒有太大的改變。女性中年後驚覺自己一生的付出和犧牲，某種程度竟是不尊重孩子界線的侵略行為，強烈感受到自己好像蹉跎了什麼。過去認為女性進入家庭應將自己的事業退居後位，優先為家庭付出，現在卻流行女性要經濟獨立、樂活自信、運動逆齡、一個人旅行⋯過去要求一套，現在又要求一套，女性也感到憤憤不平，為什麼自己永遠不夠好，永遠被要求這麼多。

這時伴侶間的衝突就變多了。鄧惠文分析，女性覺得要討回自己被蹉跎的青春，把失落感和挫折感化作對伴侶的抱怨；而男性內在自我實現的焦慮，也使他們對於伴侶的抱怨和設限，格外容易反彈。雙方都急欲脫離某些家庭或社會角色的籠罩、需要重新整合自己的需求和感受。

鄧惠文表示，台灣每年大約都有五萬多對伴侶離婚，其中四成是結婚10到20年的老夫老妻。結婚25年以上的離婚率又下降，不知道是真的關係變好，還是一種無望，因為婚姻治療的經驗顯示，其實結婚越久，越難治療。鄧惠文說，抱怨和不滿，其實是因為還想要追求幸福，如果能夠看見自己和對方行為背後的呼求，不論這個幸福是繼續一起生活，還是分開，都是能夠幫助彼此相處得更好的契機。