交通部智慧路網 5年26.7億解塞車

2019-11-13 13:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



交通部已規劃啟動新的五年計畫，預計再投入60億元發展智慧運輸，解決交通雍塞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部長林佳龍上月底宣布規畫啟動新的智慧運輸五年計畫，預計2021年到2025年再投入60億元。根據本報取得的計畫草案，內容聚焦六大主軸，其中建造智慧服務時代國家交通核心路網經費最多，預計投入26.76億元，目的是解決交通壅塞。

計畫內容顯示，六大主軸分別是打造未來智慧交通數據資料技術與服務、建造智慧服務時代國家交通核心路網、 協助傳統運輸業智慧升級、發展無限連結智慧行動整合、營造永續與幸福運輸服務、世界同步智慧交通新科技發展與應用。其中，世界同步智慧交通新科技發展與應用經費將投入13億元，交通核心路網26.76億元，其他各約5億多。

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交通部指出，新的五年計畫主要是改善民眾的交通「痛點」，例如減少交通壅塞、改善偏鄉交通等，會採滾動式檢討。例如為了減少交通壅塞，會建造國家交通核心路網，針對主要交通瓶頸點，打造符合未來需要的國家智慧高快速廊道，執行廊道交通管理。

另外，五年計畫也會強化不同交通主管單位間的整合，應用新興技術的交通管理等，後者包括使用無人載具、影像辨視、人工智慧等設施管理方案，及智慧停車管理、適應性號誌控制技術等。

至於在偏鄉公共運輸服務方面，預計將推動偏鄉準公共運輸服務模式擴散示範計畫、偏鄉公共運輸營運品質提升計畫、弱勢者智慧交通服務應用計畫等，尤其在需求反應式公共運輸服務（DRTS），希望發展出可行模式並進行實地營運。同時把服務擴展到其他弱勢使用者，整合無障礙的通用運輸服務資源。

草案規畫，該計畫實施後，預計到2025年，省道快速道路資訊蒐集覆蓋率可達90％，智慧運輸相關產業年產值可達350億元，預計可減少500萬人道路服務旅行時間，填補100萬人次的偏鄉公共運輸空白地帶，提升15%道路交通安全。