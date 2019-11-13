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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

她澳洲打工回台工作狂嫌 哥哥氣炸「有本事老闆給你當」

2019-11-13 13:26聯合新聞網 綜合報導

有些年輕人畢業後都會去國外打工度假，其中去澳洲的人占大多數，一名網友抱怨妹妹去澳洲打工三年，回台後也不積極找工作，令父母相當苦惱，於是讓他到原po店裡工作，沒想到妹妹竟然還嫌哥哥切肉工夫不好，原po氣得直呼，「有本事老闆給你當」。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，妹妹去澳洲打工度假三年，不僅沒存到錢，連存款都花光了，半年前回台後，找工作的方式只是等面試通知，半年沒工作也毫不在乎，父母最後看不下去才讓妹妹到原po店工作。

沒想到這是原po惡夢的開始，妹妹整天嫌他切肉技術不好，卻沒實際動手切過，只會嘴上功夫，氣得原po直呼，「妳如果今天真有本事，老闆給妳當，我再去外面開一家店」，也保證「我調教出來的員工會跟著我一起離開」。

原po也解釋，當初妹妹要離開時，自己做為哥哥會支持她追求理想，但不會為她負擔生活費用，花了三年待在澳洲，「原以為妳在國外就算沒賺錢也能賺點人情世故，回來後卻完全沒任何長進」。

網友紛紛表示，「有公主病的妹妹！」、「這樣的家人你辛苦了」、「在澳洲學會做奧客了」、有人認為去了國外回台後，眼光會變很高「我身邊也是有些人回來之後真的眼光變高了，但是自己相對的實力並沒有跟上，所以…」、「去國外後真的不想回來，但認清事實後要向現實低頭啊～」、「去澳洲打工很容易迷失自我，因為賺多花多~」。

有網友則大讚原po的刀工，「這切肉照片很美，刀工很棒！」、「這肉切的漂亮 像機器一樣精準」、「高手在民間，手切可以這麼整齊真的很厲害」、「這厚薄這麼平均，竟然還嫌你切的不好？」

不過，也有網友分享自身經驗，去澳洲打工兩年回台，當初也是嫌東嫌西，但後來發現其實工作環境完全不一樣，並建議原po給妹妹一些時間適應，但若過一段時間還是沒辦法，「只能放棄她，因為她陷在澳洲那個環境太深了」。

一名網友抱怨妹妹去澳洲打工三年，回台後也不積極找工作，令父母相當苦惱。圖截自「爆...
一名網友抱怨妹妹去澳洲打工三年，回台後也不積極找工作，令父母相當苦惱。圖截自「爆怨公社」
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打工度假澳洲

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