長大你想當什麼？ 見面會開啟小筆友職業築夢之路

2019-11-13 12:38 聯合報 願景工程／即時報導



新光人壽慈善基金會日前舉辦 「新學伴關係2.0-大小筆友夢想30職業論壇」，包括空軍第二戰術戰鬥機聯隊前聯隊長鄧恩憐將軍、吳邦彥教官、蔣青樺教官，以及聯合報願景工程執行長羅國俊、金鐘獎主持人得主卜學亮、Lamigo 球員林智平與郭永維等人，分享幻象戰機飛行員、記者、演員與棒球球員的職涯經驗。

聯合報願景工程執行長羅國俊與小筆友們分享媒體經驗。 分享 facebook

論壇之後，是「大小筆友見面會」，約100位小筆友出席，分別來自中華安得烈慈善協會與博幼社會福利基金會。小筆友聽著大人分享職業，提出各自的好奇，對未來有不同的想像。

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「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」於2017年起與安得烈慈善協會、博幼基金會合作，以人生導師的陪伴概念，為小筆友媒合各行各業的大筆友。

博幼新竹縣尖石鄉課輔班曾調查顯示，孩子對於職業的認知多數來自父母的工作，尖石鄉家長大多務農，種植高麗菜、大白菜，生活中其他大人大半是老師、警察等，對職涯想像較不多元。

本次活動邀請五種不同職業的講者與小筆友分享戰鬥機飛行員、記者、演員、護理師與棒球球員的職業，讓孩子瞭解各種職業的樣貌。

空軍戰鬥機聯隊前聯隊長鄧恩憐及教官吳邦彥、蔣青樺分享當戰鬥機飛行員的的挑戰與心路歷程。聯合報願景工程執行長羅國俊分享媒體記者的工作內容，以及如何從媒體記者成為願景工程執行長的過程。

卜學亮分享電視主持人與舞台劇演員的點點滴滴。新光醫院總務部副主任兼採購課長許萱薇分享護理師的工作內容與目標，Lamigo 球員林智平與郭永維分享他們成為棒球球員的過程與成長經驗。