宜蘭高鐵？北宜直鐵？ 鐵道局初評：高鐵優於直鐵
2019-11-13 12:25
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
台北市長柯文哲日前質疑基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭都要做，怎麼做得了？砲轟「合起來就是鬼扯」，交通部長林佳龍回嗆北宜直鐵跟高鐵一直都是二選一，柯市長的命題不存在。
對此直鐵與高鐵等問題，林佳龍今天在宜蘭表示，會請交通部政務次長黃玉霖與鐵道局拜訪柯市長說明。
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而對高鐵延伸宜蘭、北宜直鐵，鐵道局完成初評，認為高鐵延伸宜蘭優於北宜直鐵。
鐵道局表示，就營運速度，直鐵時速300公里，直鐵130公里，南港到宜蘭行駛時間高鐵13分鐘，直鐵27分鐘，運能上，高鐵疏運量大，每列車989座，每小時最高可開行12班次，直鐵400到600座，列車班次受限制。
用路取得部分，鐵道局表示，高鐵南港站尾軌延伸引道已經完工至大坑溪，無拆遷問題，直鐵部分，台鐵南港站僅預留銜接介面，未施作延伸軌道，出岔涉大量拆遷問題。
路線容納上，高鐵可移轉台鐵往宜花東列車班次，有效疏緩瓶頸路段容量不足問題，直鐵方案仍須自樹林發車，行經樹林七堵間路段，無助解決台鐵瓶頸路線容量不足問題。
就宜蘭端開發，鐵道局認為，高鐵宜蘭端將整合為高鐵、快鐵、傳統鐵路三鐵共站之鐵公路轉運中心，有助轉乘接駁與TOD開發，但直鐵集客能力與TOD效果較差。
鐵道局表示，將就高鐵延伸宜蘭方案在今年底前啟動綜合規劃各項工作，重點工作包括運輸需求預測、工程路線、營運規劃、宜蘭三鐵共站、快鐵接駁行車規劃、經濟效益評估及財務分析等，後續依規劃方案提報環 評審議，並於通過環評後，循行政程序將綜合規劃報告報院核定。
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