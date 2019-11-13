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交大創非侵入式感測器 腎病患者在家就可檢測

2019-11-13 12:25聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

腎病患者新福音。據2018年健保統計，全台有九萬人洗腎，在科技部經費補助下，交通大學團隊開發出世界首支手持「非侵入式AI血流感測器」，透過大數據建立AI演算模式，並與新光醫院合作測試，讓洗腎病患隨時得知瘻管的健康狀況，準確度高達91%。

交大電機系特聘教授趙昌博表示，該感測器可量測患者瘻管阻塞情形，透過系統連線，可儘早就醫安排治療；目前已申請FDA與進行人體試驗中，預估一年可節省健保支出六億元，最快明年通過認證，造福腎臟病患。

趙昌博表示，腎病患者接受洗腎前，必須接受動靜脈瘻管手術，而「瘻管」為洗腎病人的生命線，建立後兩年內會有八成患者會形成阻塞，需透過服藥、氣球擴張術或支架等方式改善，每年另花費約六億元。因此他與團隊試著研發，讓患者在家就可檢測瘻管健康狀況，類似糖尿病患者的血糖檢測器般，有助隨時掌控個人健康。

趙昌博說，該感測器是以光學感應皮下血管傳來的訊號，藉由量測血管的光體積變化描記圖訊號（PPG），來偵測血管血流情況。體積小、過程無輻射外，並可精準偵測血流量、瘻管健康狀況。同時透過專利演算法，可得到患者心率、血壓、心房顫動等數值，讓患者居家即可量測，且資料雲端化，醫師端也可掌握患者健康狀態。

新光醫院腎臟科主治醫師林秉熙表示，台灣被稱為洗腎之島，尿毒症盛行率全球最高，對腎臟科醫師來說，洗腎病友多半於一周內洗腎（血液透析）三次、一年高達156次，來維持良好生活品質，健保平均一年在一名洗腎患者支出就要60萬元，一年花費約449億元；但若患者洗腎過程中出現瘻管堵塞情形，就得立即做血栓清除手術，保住瘻管。

林秉熙說，目前的檢測工具有侵入式血流感測器與非侵入式的超音波血流儀，效果雖好，但每次檢驗得間隔三個月，而上述新感測器，對患者來說是可隨時檢測健康狀況，並節省後續瘻管併發症的部分，而對健保來說則是年省六億元，無論對患者或健保資源來說都有幫助。而該研究進行試驗中，目前已收案兩百多名患者，預計共收案千人。

感測器是以光學感應皮下血管傳來的訊號，藉由量測血管的光體積變化描記圖訊號（PPG...
感測器是以光學感應皮下血管傳來的訊號，藉由量測血管的光體積變化描記圖訊號（PPG），來偵測血管血流情況。記者簡浩正／攝影
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在科技部經費補助下，交大電機系團隊，開發出世界首支手持「非侵入式AI血流感測器」...
在科技部經費補助下，交大電機系團隊，開發出世界首支手持「非侵入式AI血流感測器」，透過大數據建立AI演算模式，並與醫院合作測試，讓洗腎病患隨時得知瘻管的健康狀況。記者簡浩正／攝影
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該感測器體積小、過程無輻射外，並可精準偵測血流量、瘻管健康狀況。同時透過專利演算...
該感測器體積小、過程無輻射外，並可精準偵測血流量、瘻管健康狀況。同時透過專利演算法，可得到患者心率、血壓、心房顫動等數值，讓患者居家即可量測。記者簡浩正／攝影
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患者洗腎健保

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