他讓后豐大橋提前完工 勇奪108年公務人員傑出貢獻獎
2019-11-13 12:12
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
公路總局獲獎了。公務人員傑出貢獻獎被譽為公務人員最高殊榮，其選拔分個人及團體獎，每年總獎額以十名為限。今年在全國各機關推薦的66名公務人員及44組優秀團體中，經過半年層層嚴選，公路總局第二區養護工程處正工程司兼谷關工務段段長呂正安及第三區養護工程處－「開路先鋒～典藏三工」分別獲選為108年公務人員傑出貢獻獎個人獎及團體獎殊榮。
交通部說，公務人員傑出貢獻個人獎得獎人呂正安於后豐大橋興建期間負責監督，在他努力堅守崗位下，讓大橋得以提前完工通車；在監造沙鹿陸橋改建工程期間，克服沙鹿陸橋人、車、路、管、軌等眾多挑戰；在921地震後19年，致力完善中橫便道通行市公車整備，更將山區工程設計、施工及客運恢復通行等重要歷程與經驗，撰文三篇於專刊分享，以利各工程界精進工法及路斷恢復通車之參考。
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交通部說，他也披荊斬棘率隊順利踏勘塵封19年之中橫青山上線；從荒蕪中改造台8線南勢至松鶴路段，秉持人本角度借景於自然、採永續柔性工法就地取材，使該路段蛻變為悅活原鄉之福廊，點亮人文地景交織之光，為文化融合樹立典範。
至於榮獲團體獎的第三區養護工程處團隊人員，交通部說該團隊致力完成台26縣護蟹廊道，該紀錄片獲得美國短片競賽最佳紀錄短片、自然環境保育類別最佳短片等多項獎項；並打造台20線樟香綠廊黃金穀道路，創意應用在地綠建材，創造以砌石溝及蓊鬱樟樹為亮點的生態景觀公路；設置檔案資料庫並建立歷史迴廊，透過口述歷史、檔案清查與徵集、文書管理資訊化等，還原南橫公路的歷史。
交通部說，第三區養護工程處團隊成員均具備高度專業素養與團隊合作精神，為保護人民生命財產安全奉獻心力，謀全民之福祉。
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