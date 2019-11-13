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台鐵中里站12月4日起暫停營運 明年中前改採公路接駁

2019-11-13 11:54聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

配合宜蘭縣政府辦理工程，台鐵局今天宣布，12月4日起至明年8月29日止，中里站起暫停營運，改以公路接駁。

台鐵局說，為配合辦理二結聯絡道新闢工程（都內段）─地下化穿越鐵路工程，因切換臨時軌，列車無法停靠中里站，中里站12月4日起暫停營運，改以公路接駁至鄰近二結或羅東站轉乘，接駁期間各站乘車票照常發售，旅客憑車票轉乘接駁車。

台鐵局說，中里站上、下接駁車時，使用電子票證旅客，需至中里站電子驗票機完成刷卡付費，定期票及購票乘車旅客則出示車票供車長查驗。

台鐵中里站12月4日起暫停營運。聯合報系資料照
台鐵中里站12月4日起暫停營運。聯合報系資料照
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