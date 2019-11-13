明年春節離島機票 26日陸續開搶

2019-11-13 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



明年春節有七天假期。交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3186架次，共25萬7740個座位數，自26日下午6時起陸續開放訂位。

民航局說，明年春節假期自1月23日至1月29日，規畫1月22日起至2月2日為航空疏運期，共計12天。春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

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在各航線運能提供方面，民航局說澎湖航線1516架次，計11萬4412個座位數；金門航線1490架次，計13萬1064個座位數；馬祖航線180架次，計1萬2264個座位數，後續亦將視訂位狀況規畫第二波加班機。

民航局說，為利旅客規畫行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於26日、27日及28日下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。

民航局說，今年訂票後開票截止規定和去年相同，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起（含訂位當日）三日內完成開票。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段1月22日至1月27日台灣出發往離島方向，以及1月27日至2月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。