三成準公共托嬰中心尚未經過評鑑 衛福部承諾改善

2019-11-13 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



衛福部去年八月推動準公共托育政策，藉由補助家長間接鼓勵民間托嬰中心或保母與政府簽約合作，以提升托育品質。不過今日有立委表示，目前準公共化托嬰中心當中，超過三成是新立案、尚未參與過評鑑就與政府簽約上路，難以確保嬰幼兒送托安全。

立法院今日召開社福及衛環委員會，立委王育敏質詢時表示，根據衛福部社家署統計的全國托嬰中心評鑑資料，截至今年六月底，全台共有704間與政府簽約的準公共化托嬰中心，其中95間（13%）經評鑑為優等，190間（27%）經評鑑為甲等，202間（29%）經評鑑為乙等，另有高達217間（31%）在準公共托育政策推動後才立案，尚未參與過托嬰中心評鑑。

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王育敏表示，在過去，就連評鑑成績甲等的托嬰中心都曾發生過虐嬰事件，像是今年一月新北市永和區一所托嬰中心遭指控曾將幼童強塞櫃子，今年四月台北市內湖區一所托嬰中心涉嫌悶死男嬰，台中市有托嬰中心傳出將幼兒虐出全身多處瘀青。因此，未參與過評鑑就簽約成為準公共化托嬰中心，更難以確保嬰幼兒送托安全。