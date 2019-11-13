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評／高鐵南延加劇馬太效應？ 偏鄉最需要什麼？

高鐵延伸宜蘭 路線首度曝光了

2019-11-13 11:47聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

高鐵延伸宜蘭路線首度曝光！立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設，交通部鐵道局說明高鐵東延宜蘭的初評內容，鐵道局表示，初評結果高鐵延伸宜蘭優於北宜直鐵，而高鐵路線行經翡翠水庫集水區邊緣，長度較直鐵短，且較遠離翡翠水庫核心區。

鐵道局表示，路線參採國五掌握的地質及水文項資料與施工經驗，後續高鐵方案所涉各項環境影響資料及調查分析數據都將如實詳細呈現。

鐵道局並表示將引進最新隧道工程技術，提出對水量、水質及淤積及其他可能環境減輕對策，依法提交環評程序審議。

高鐵延伸宜蘭路線首度曝光。鐵道局表示，初評結果高鐵延伸宜蘭優於北宜直鐵，而高鐵路...
高鐵延伸宜蘭路線首度曝光。鐵道局表示，初評結果高鐵延伸宜蘭優於北宜直鐵，而高鐵路線行經翡翠水庫集水區邊緣，長度較直鐵短，且較遠離翡翠水庫核心區。圖／鐵道局簡報
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高鐵鐵道翡翠水庫

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