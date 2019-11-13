交通部再砸60億推智慧運輸 學者紛點出待改處

2019-11-13 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



交通部規畫2021年起啟動新的智慧運輸五年計畫，學者表示，每個縣市對運輸的需求不同，應更進一步調查，分別客製化處理。另外，台灣最缺的是服務面，政府應該扮演資源管理、調度角色，並去除行政界線，讓使用者可以查到跨縣市的交通資訊。

學者說，若交通部想要推智慧運輸，應該先解決車種不一、車速不一的狀況。聯合報系資料照 分享 facebook

中華民國運輸學會秘書長胡守任說，交通部前一個計畫，不管在降低年輕族群機車事故、提升偏鄉公共運輸需求，都有滿好展現，尤其是偏鄉服務做得很細膩。不過他建議，應該要有更全面的調查分析，每個縣市對運輸的需求不同，應分別客製化處理，投入的資源也要有區分。

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胡守任說，國家智慧運輸的發展計畫在政策、計畫、方案和執行四階段中，每個環節都應該要緊扣，歐美、日本都是如此。台灣應該要加強這個部分，做全面性的檢視跟檢討。

消基會交通組副召集人李克聰說，智慧運輸的確是全世界趨勢，應該要努力推動。他舉自駕車為例，指台灣要推就比其他國家困難，因為同一車道車種多、車速不一，容易造成超車問題，甚至自行車也穿梭其中，要達到自動駕駛目標就很困難，建議未來推動自駕車時，可以規範在專用車道或是單純園區使用，效果會比較顯著。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，台灣有很好的運輸系統及強大硬體設計製造能力，很適合推廣智慧運輸。不過台灣最缺的就是服務面，政府過去方向錯誤，資源過於分散，應該扮演資源管理、調度角色，用「總平台」思維做事。

她舉例，現在每個交通單位都有各自App，以後應該要整合，讓民眾查詢更方便。未來更該把行政界線拿掉，讓使用者可以得知跨縣市的資訊，而不是在台北只能查到台北的公車資訊。