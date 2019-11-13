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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2至3歲育兒津貼加碼 傳出經費尚無著落

2019-11-13 11:26聯合報 記者羅真／台北即時報導

蔡政府上周宣布，明年起2到3歲幼兒若送托準公共托嬰中心或保母，每月補助6000元，但卻傳出經費尚無著落。立委王育敏今指行政院主計總處不願埋單，衛福部長陳時中回應將先動用過去已框定的預算，不過他也表示，這「一開始會有錢可用，後來可能就沒錢了」，未來將循程序向主計處爭取經費。

根據衛福部與教育部上周公布的「2020兩歲托育政策說明」簡報，過去0至2歲幼兒送托享有衛福部補助，3至6歲就讀幼兒園時則有教育部補助，但2至3歲階段為就學與補助空窗期。

因此，新政策除了鼓勵增設2歲專班，同時將0至2歲的托育補助延長至幼兒3歲，明年起2到3歲幼兒若送托準公共托嬰中心或保母，每月同樣能享補助6000元。這筆錢扣除教育部支付育兒津貼2500元後，由衛福部補足差額，官方推估，衛福部明年度應補齊的差額為6.11億元，110年為7.35億元，111年與113年均為8.72億元。

立法院社福及衛環委員會今日邀衛福部報告，立委王育敏質詢時表示，立法院今年10月中審查明年度公務預算時，衛福部並無編列這筆預算，卻在11月初突然無中生有拋出政策。

衛福部長陳時中先是表示「有結餘款，也有主計總處的支持」，王育敏回應，國會辦公室進一步向行政院主計總處詢問上述政策經費來源，主計總處答這是衛福部的政策、衛福部要自己負責。

陳時中表示，「我國少子女化對策計畫」的總經費約有一百多億元，可以優先使用。一開始會有這筆錢可用，後來可能就沒錢了，未來還須循程序向主計處爭取經費。

衛福部王育敏教育部

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