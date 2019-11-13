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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

馬拉松好手最怕不能跑 這個技術助他重返「馬」場

2019-11-13 11:04經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

一名熱愛馬拉松的40歲男子，日前訪友騎腳踏車返家時，意外跌倒，頭部重擊地面，經送至外院急診，因被診斷為臉無骨折隨即出院。但返家後他的後背持續出現電擊般刺痛，手指也麻又痛。警覺性高的他害怕全身癱瘓，接受「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬的微創新式頸椎內視鏡手術。他衷心感謝楊院長給他很大信心，讓他可再回「馬」場跑步，一圓他當馬拉松國手的夢想。

患者熱愛馬拉松，已累積參加近百場馬拉松比賽，這次意外跌倒，他最擔心的是有沒有機會再跑馬拉松。在獲知頸椎需要接受手術時，他也曾考慮就近留在台北，接受名醫的手術，但他說，是楊椒喬院長給他充分信心，讓他立馬決定南下高雄接受手術。

患者回想當時跌倒返家後，從深夜起，他的膏肓處一直像被電擊棒電到，雙手的大拇指、食指及中指也麻又刺痛，整夜沒法躺下、沒法睡覺、手也無力抬不起來，迄今仍心有餘悸。他那時就驚覺到，是神經出了問題。一度擔心像飾演電影「超人」的男星克里斯多福李維，因摔馬脊椎嚴重受傷而全身癱瘓。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，經過檢查與診斷，患者是嚴重的「中心脊髓症候群」及脊椎骨閉鎖性骨折，在頸椎第三、第四節（C3-4）間的椎間盤突出，並壓迫神經，在第五節則有骨折，需要盡快接受手術，避免造成神經不可逆的傷害。

院長楊椒喬進一步表示，經建議患者接受微創新式頸椎內視鏡神經減壓融合手術，微創新式頸椎內視鏡手術具有傷口小、出血少、破壞組織少、恢復快等優點。用內視鏡夾除突出的椎間盤，不去破壞正常椎間盤，達到神經減壓目的。由於出血少，整個過程都在內視鏡清晰的手術視野下進行，執刀醫師的手術視野明顯較傳統手術清楚，患者術中並接受神經傳導監測，避免誤傷神經機率，確保患者手術更為安全。由於破壞組織少，能加快復原，幫助他盡早重返最熱愛的馬拉松。

楊院長手術成功，術後患者復原中，術後須戴頸圈一個月，以保護及支撐頸椎。患者並已開始計畫重返馬拉松，重拾跑馬帶給他的幸福感。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以微創新式頸椎內視鏡神經減壓融合術讓馬拉松好...
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以微創新式頸椎內視鏡神經減壓融合術讓馬拉松好手能重拾跑馬幸福感。照片／業者提供
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手術患者馬拉松

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