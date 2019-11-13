馬拉松好手最怕不能跑 這個技術助他重返「馬」場

2019-11-13 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄即時報導



一名熱愛馬拉松的40歲男子，日前訪友騎腳踏車返家時，意外跌倒，頭部重擊地面，經送至外院急診，因被診斷為臉無骨折隨即出院。但返家後他的後背持續出現電擊般刺痛，手指也麻又痛。警覺性高的他害怕全身癱瘓，接受「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬的微創新式頸椎內視鏡手術。他衷心感謝楊院長給他很大信心，讓他可再回「馬」場跑步，一圓他當馬拉松國手的夢想。

患者熱愛馬拉松，已累積參加近百場馬拉松比賽，這次意外跌倒，他最擔心的是有沒有機會再跑馬拉松。在獲知頸椎需要接受手術時，他也曾考慮就近留在台北，接受名醫的手術，但他說，是楊椒喬院長給他充分信心，讓他立馬決定南下高雄接受手術。

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患者回想當時跌倒返家後，從深夜起，他的膏肓處一直像被電擊棒電到，雙手的大拇指、食指及中指也麻又刺痛，整夜沒法躺下、沒法睡覺、手也無力抬不起來，迄今仍心有餘悸。他那時就驚覺到，是神經出了問題。一度擔心像飾演電影「超人」的男星克里斯多福李維，因摔馬脊椎嚴重受傷而全身癱瘓。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，經過檢查與診斷，患者是嚴重的「中心脊髓症候群」及脊椎骨閉鎖性骨折，在頸椎第三、第四節（C3-4）間的椎間盤突出，並壓迫神經，在第五節則有骨折，需要盡快接受手術，避免造成神經不可逆的傷害。

院長楊椒喬進一步表示，經建議患者接受微創新式頸椎內視鏡神經減壓融合手術，微創新式頸椎內視鏡手術具有傷口小、出血少、破壞組織少、恢復快等優點。用內視鏡夾除突出的椎間盤，不去破壞正常椎間盤，達到神經減壓目的。由於出血少，整個過程都在內視鏡清晰的手術視野下進行，執刀醫師的手術視野明顯較傳統手術清楚，患者術中並接受神經傳導監測，避免誤傷神經機率，確保患者手術更為安全。由於破壞組織少，能加快復原，幫助他盡早重返最熱愛的馬拉松。