棒球大勝韓 立委批國訓中心寧增處長也不聘防護員

2019-11-13 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



我國棒球隊昨天以7比0大勝韓國隊，多名朝野立委今天批評國家訓練中心把明年增列的預算用於增列處長等行政職，但專業人力如心理師、運動科學研究員都沒照顧到。他們表示，台灣運動成績確實在提升，國家不能只是稱他們為台灣之光，卻無實質支持。

立法院教育及文化委員會針對國家訓練中心明年業務及預算進行詢答，教育部次長林騰蛟（左）、國訓中心執行長李文彬（右）備詢。記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

立法院教育及文化委員會今天針對國家訓練中心明年業務及預算進行詢答。國訓中心執行長李文彬表示，明年東京奧運預計獲參賽資格人數為5個運動種類共19人，立法委員柯志恩表示，依照每隊都要有心理專業人員、防護員的標準，明年編列的人力明顯不足。

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柯志恩表示，國訓中心明年預計編列的運動心理師只有7人、防護員只有21人，「真的能照顧所有運動員？」反觀日本隊，連返國的器材都設專門的管理員「equipment manager」，在機場替運動員打理1.3公噸的行李，難怪人家成績好。

柯志恩也說，政府對冷門競技項目的支持更低，例如擊劍協會參賽要先自出團費，比賽獲得第一、第二名才可申請全額退費，獲第三、第四名只能申請80%，這分明是「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，還要自己買草。」

立委簡東明表示，去年編列國訓中心8.6億元預算，結果爆出防護員不足的新聞。今年增加為11.33億元，包括亞奧運、世大運、備戰東京奧運黃金計畫，他懷疑防護員不足的問題仍未解決。

立委蘇巧慧說，國訓中心日前改為法人機構，就是希望能增加運作彈性，但看不到國訓中心的實際作為。她表示，國訓中心明年爭取贊助的目標過低，且預算書上寫的都是量化目標，例如要增加運動員加強肌肉恢復共25人次，目標不明。

立委張廖萬堅也說，科技部今年支援運動科學人員，用科學的方式幫助提升運動員成績，成效不錯，但該計畫今年底就終止，他懷疑運科人力會更缺乏。因應未來的運動賽事，舉凡營養師、物理治療師，該給的員額要有。

立法委員黃國書表示，教育部體育署的「體育倍增計畫」都沒有倍增到選手。選手單日零用金從去年的200元，提升到今年的400元，還是很少。他建議提升到1200元才夠。

體育署副署長林哲宏表示，2020東京奧運將至，國訓中心為支持運動員、強化訓練成效，明年新增「黃金計畫」編列了3億元，其中包括專業服務費800萬元，可用於聘用選手專屬的短期陪練員、臨時物理治療師、臨時體能訓練師等。

國訓中心執行長李文彬表示，明年東京奧運預計獲參賽資格人數為5個運動種類共19人，顯然未納入棒球。體育署競技組組長洪志昌說，5種類19人是已經取得資格，棒球還不確定是否取得資格，各項目明年6月前會陸續確認名單。