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新颱風「海鷗」最快今生成！北台灣今晚變天轉濕涼

2019-11-13 09:21聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今晚又變天，北台灣轉濕涼。中央氣象局說，今天白天各地多雲到晴，到了晚上東北季風增強，北部、東北部到明天都要留意局部短暫雨，北部高溫降幅明顯，西半部則日夜溫差大。另外還要注意最快今天將有新颱風「海鷗」生成，不過要到下周一才會為台灣帶來水氣。

中央氣象局說，今天晚上會有一波東北季風增強，北台灣轉濕涼。聯合報系資料照
中央氣象局說，今天晚上會有一波東北季風增強，北台灣轉濕涼。聯合報系資料照
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氣象預報員林定宜說，今天白天溫暖，晚上東北季風增強後，北部、東北部留意局部短暫雨，花東地區則是有零星降雨，水氣到明天，雨勢不至於太大。周五逐漸轉乾，周末則因東北季風減弱，各地變回多雲到晴。

氣溫方面，林定宜說今天要留意日夜溫差大，尤其是西半部，北部氣溫落在17到28度，中部17到31度，南部20到30度，東部19到28度。由於冷空氣只有吹到北台灣，明天北部高溫降幅明顯，剩22到23度，低溫則是各地區會降1到2度。

至於颱風狀況，林定宜說昨天生成的輕颱「風神」對台灣完全沒有影響，另一個位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計今天到明天會生成今年第26號颱風「海鷗」，周一會為台灣帶來水氣。

林定宜說，由於下周一新一波東北季風增強，加上該熱帶性低氣壓周日到呂宋島，下周一南海，水氣會間皆輸送到台灣附近，使北部和東半部雨勢比今晚這波東北季風明顯，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

另外，林定宜說氣象局清晨已發布陸上強風特報，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

颱風氣象局高溫

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