紅害來襲！中部彰化崙背、二林等6處空氣超差
2019-11-13 08:47
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
根據環保署的預報警示，明天東北風增強，可能夾帶境外汙染物移入，但汙染物還沒來，中部今天上午已經一片紅通通，包括彰化大城、崙背、二林等6個測站，一片紅通通，空氣品質指標AQI超過150，對所有族群不健康。
到今天上午8時為止，二林AQI160、彰化大城153、崙背165、麥寮160、台西164、新港153、朴子154，空氣品質指標對所有族群不健康。
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環保署表示，未來一周受東北風一波一波影響，竹苗以北地區位於迎風面，大氣擴散條件較好，中部以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，使臭氧濃度易上升。
其中，13日晚起至15日東北風較強，可能挾帶輕微境外污染影響臺灣，影響程度須視降雨及上游空氣汙染物累積濃度而定，且雲嘉南沿海地區可能出現地表揚塵現象。
14日東北風增強，並可能挾帶境外汙染物移入，影響各地空氣品質；雲嘉南以南地區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響須留意臭氧濃度上升情形；雲嘉南沿海局部地區受強風影響，短時間可能出現地表揚塵影響空氣品質。宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
13日白天及16日至18日東北風減弱，須留意西半部地區擴散條件將逐漸轉差。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊（網址：http://taqm.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw）查詢最新空氣品質變化。
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