「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



秋天正是菅芒花的季節，芒花美麗的花穗在山間隨風搖曳，滿山谷芒花宛如銀色浪花一般。每年由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「草嶺古道芒花季」，更是登山健行遊客必訪的重要景點，感受東北角豐富的自然生態。

「草嶺古道芒花季」已邁入第18屆，即日起至12月1日，在擁有兩百年歷史的草嶺古道登場。草嶺古道長約 8.5 公里 ，途中有雄鎮蠻煙碑、虎字碑、「一屋二妻」土地公廟等古蹟，制高點埡口除了可欣賞滿山的芒花，還能遠眺東太平洋、龜山島等壯麗風景。活動期間的例假日下午1點30分，大里遊客中心將邀請學校及街頭藝人演出精彩節目，古道上也有經典的攔路山賊、揚威的官兵以及神祕商人與遊客互動玩遊戲拿禮物。

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芒花在早期與生活有密不可分關係，東北角解說嚮導劉厚漢說，古早時期都會將芒花收割後綁成掃帚，送到市場上出售貼補家用，而草嶺的芒花較矮，則是因為山頭風大、氣候影響造成，且今年開的比往年更好、更茂盛，值得一賞。此外，芒花在生態上除了具有水土保持的功能，它更代表「冷」氣候象徵，民間俚語說到「菅芒花那開，冷死老烏龜、菅芒花那紅，冷死老大人、菅芒花那白，冷死老老爸。菅芒花那謝、冷死老乞丐。」