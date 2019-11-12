桃機女王頭新塔台12月6日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



桃機新塔台已展開試運轉。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

桃園機場運量連年成長，啟用四十年的舊塔台飛航管制員席位已不敷使用。桃機耗資十二點七億元興建更高、更多席位的新塔台，由法國團隊以野柳女王頭概念設計造型，可望成為桃機新地標，交通部長林佳龍昨宣布十二月六日啟用。舊塔台後續則會拆除。

新塔台也參考國際間高運量機場作業發展趨勢，引進整合型塔台航管自動化系統，還建置全球最新、造價七千萬元的三六○度環景螢幕塔台模擬機，無論是起落架故障、人或貓狗闖入，就連桃園大雪紛飛、駱駝侵入跑道，都在情境中，藉此考驗管制員的應變能力。

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交通部民航局統計，舊塔台啟用時，桃機每天飛機起降僅約一百架次，今年已達每天七二○架次，塔台設施早不符需求，且視野也不佳。

新塔台高度達六十五公尺，可三六○度全方位掌握南、北跑道進出場班機。飛航服務總台指出，新塔台比舊塔台高十九公尺，航管人員視野會更清楚，有助改善現在滑行道部分死角。

交通部長林佳龍（右）昨天在正牌管制員（右二）協助下，模擬體驗塔台管制員工作。 圖／民航局提供 分享 facebook

新塔台有六個管制員席位、最多可達十一席，即使二○三○年桃機每天達一千兩百架次，新塔台也可應付需求。

外界也好奇飛航管制員的工作型態。擁有十九年工作經歷的民航局前主任管制員李宏鳴，日前曾與林佳龍拍攝「一日塔台管制員」影片，他曾介紹飛航管制員有如「空中紅綠燈」，負責在3D空域中指導飛機安全飛行，無論是雷雨、鳥擊或無人機入侵等突發狀況，甚至日前有人闖入跑道、攀上起落架，都須靠管制員緊急危機處理。

桃園機場新塔台已經完成展開試運轉，圖為面積為舊塔台二點五倍大的新塔台管制室。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

飛航管制員須有很強的抗壓性，坐上席位就須全神貫注緊盯每個角落，確認班機隔離是否足夠、起降時跑道是否淨空等，並在很短時間內做判斷。不過，遺憾的是，李宏鳴前晚因多重癌導致心肺衰竭病逝。