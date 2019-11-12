中國霾害周四恐來襲 全台空品拉警報

2019-11-12 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



14日東北季風增強，冷空氣將從大陸北方南下，環保署預測，空氣品質可能受冷空氣挾帶霾害有所變化。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

14日東北季風增強，冷空氣將從大陸北方南下，環保署預測，空氣品質可能受冷空氣挾帶霾害有所變化。冷空氣可能沿路挾帶大陸華北及華東附近汙染物南下，預計14日凌晨影響全台空氣品質，可能為「普通」至「橘色提醒」等級，影響程度視中國汙染物累積情形及氣象條件，另雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象。

截至晚上10時觀測資料，全台有6個測站達到「紅害」等級，分別是彰化大城、雲林崙背、雲林台西、嘉義新港、馬祖、澎湖。另有27個測站為「橘色提醒」等級，主要集中中南部地區。

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環保署表示，今天偏東風導致背風面的西半部天氣穩定，風速較弱，且中部沿海地區容易有渦流產生，擴散條件較差，汙染物易累積；受到境外臭氧移入影響，富貴角測站今日臭氧濃度多在80ppb左右，午後雲嘉南以北沿海地區受境外臭氧及光化作用疊加影響，臭氧濃度達80至100ppb。