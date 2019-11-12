聽損者福音！陽明開發App 讓電子耳降低環境噪音

2019-11-12 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



賴穎暉（中）研究團隊研發人工電子耳降噪系統。圖／陽明大學提供 分享 facebook

聽損者透過輔具幫助聽力，但走進嘈雜環境就不容易聽清楚，這個困境有機會透過人工智慧加以克服。國立陽明大學運用人工智慧發展消除環境噪音的App，臨床試驗結果顯示，能顯著改善使用者在噪音環境的聆聽品質，語音理解力最高進步四成。

陽明大學生物醫學工程系助理教授賴穎暉表示，聽損者在安靜環境使用電子耳輔助聽覺，語音理解力可高達八成，但在噪音環境則可能降至五成、甚至三成，導致使用者對於說話者表達的內容需要費力猜測。

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為幫助使用者降低環境噪音，陽明大學花兩、三年時間設計出消除環境噪音的應用程式App。賴穎暉表示，研究團隊錄製120種噪音，像是工地、街道、菜市場、冷氣機、汽車引擎、孩子哭聲等，再利用混噪方法讓噪音當中出現兩百句人類對話，反覆訓練人工智慧仔細辨識。目前在12種情境的試驗當中，人工智慧辨識準確率高達99.6%。

學有所成的人工智慧辨別噪音類型後，會選取對應的消噪模型，將帶噪語音轉換為乾淨語音，再傳入人工電子耳。團隊找來近30名重度與極重度聽損者進行測試，實驗顯示，在噪音環境使用App降噪，語音理解力最高可進步四成，舉例來說，若原來只能聽清楚一百字中的20字，使用App後就能聽懂60字，大幅提升溝通、學習與生活品質。

不過，生活中有些雜音可能是警訊。因此研究團隊進一步設計，一旦手機偵測到火災警報、警鈴、警車、救護車等警示音，將自動關閉除噪模型，以確保安全；使用者若覺得警示聲無礙，也可手動回復降噪模式。除此之外，使用者還可因應個人需求錄下語音、傳回雲端持續訓練適合自身的降噪模型。