影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪
從起飛到降落，國人每趟旅程都有一群人在背後默默守護，他們是「飛航管制員」。不過，隨著桃機運量連年成長，每天飛機起降架將從現在720架次，2030年將達到1200架次，啟用40年的舊塔台管制員席位已不敷使用。桃園機場為此耗資12.7億，興建更高、更多席位的新塔台，交通部長林佳龍宣布12月6日正式啟用。
新塔台今天首度在媒體面前曝光，除了更新、更高、更多席位，也建置全球最新、造價7000萬的360度環景螢幕塔台模擬機，無論是起落架故障、人或貓狗闖入，就連桃園下大雪、駱駝侵入跑道，都在情境中，能藉此考驗管制員的應變能力。
桃園機場舊塔台在1979年啟用，至今已40年。民航局統計，當年飛機起降數量每天約100架次，今年已達到720架次，塔台設施早不符需求，空間愈來愈不夠，且視野也不佳，民航局推動建新塔台，2016年7月動工，終於在今年完工。
以野柳女王頭為設計造型的新塔台是法國團隊設計。新塔台含3公尺天線設施高度達65公尺。面向第一航廈部分外牆是白色，面對第二航廈部分則是金屬鐵灰牆面，360度全方位掌握南、北跑道進出場班機。有別於舊塔台管制員已擴充到極致的5個席位，新塔台有6個席位、最多可達11席。
飛航服務總台指出，新塔台比舊塔台高了19公尺，航管人員的視野會更清楚，有助改善現在滑行道部分死角。此外，桃園機場運量去年達到25.7萬起降架次、4653萬人次，今年預估將成長到26.8萬架次。現在每天飛機起降架720架次，2030年將達到1200架次，新塔台也將可應付需求。
飛航服務總台台北近場管制塔台台長袁星健說，塔台管制員每天在塔裡面工作8至12小時，但過去舊塔台空間小，管制員工作、休息都在同一處，新塔台將工作與休息區分隔開來，管制員沒在席位上時，可到樓下休息區吃點東西、小瞇一會。
此外，新塔台也參考國際間高運量機場作業發展趨勢，也引進整合型塔台航管自動化系統，並於新塔台也建置360度塔台模擬機，無論是大雪紛飛、起落架故障、人員侵入，甚至機場出現駱駝，模擬機將各機場發生過的特殊案例、天候變化，模擬實際場景，也可隨時變化觀察成為機場地勤、飛行員視角，全方位了解機場內動態，強化管制員對各類情境的應變能力。
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