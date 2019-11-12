深耕國際醫療 柬埔寨病童跨海來高榮就醫獲新生

2019-11-12 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄榮總小兒心臟科主治醫師盧文憲去年隨醫療團至柬埔寨義診，檢查出5歲病童林賽患有發生率僅萬分之5的大動脈轉位，因錯過治療黃金期，已有嚴重肺高壓，嘴唇及手指發紺，血氧率更僅剩55%；經高榮團隊與無著公益服務協會啟動超級任務，將林賽接來台灣進行手術，歷經1個多月復原期，昨天他和家人現身感謝醫護團隊，「很開心有機會好好長大！」

林賽身體狀況恢復良好，即將在下周搭機返國，他和陪同來台治療的阿嬤、阿姨昨天現身，感謝台灣醫師救命之恩。林賽個子比同齡孩子嬌小，但嘴唇及手指都恢復紅潤，外表跟一般健康兒童無異，家人每每拾起他的小手端詳，眼中就浮現淚光。

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盧文憲表示，林賽小朋友罹患大動脈錯位，並有心中膈缺損，如果在台灣，新生兒出生僅1、2周就會確診並手術矯正，但因當地心臟超音波設備不足，林賽到5歲還沒確診及治療，動脈扭轉造成他心臟長期缺血、缺氧，嘴唇、手指都變紫黑色，每分鐘呼吸頻率更是高達50、60 次（正常同齡孩童呼吸速率為每分鐘20次）。

因錯過治療黃金期，林賽遭柬埔寨好幾家醫院宣告放棄，但他求生意志堅定，告訴阿嬤「我還想活下去！」高榮團隊展開搶救任務，由醫護團隊帶著20多公斤的加護病房全套藥物與急救設備抵達當地，將喘個不停的林賽帶上機護送回台，歷經11小時漫長的高肺壓矯正手術，終於讓他重獲新生，血氧率已提升到93%，嘴巴、手指發黑的狀況也消失了。