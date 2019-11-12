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台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59聯合報 記者魏翊庭／即時報導

帶著咳嗽，台灣登山客蘇立成、陳鴻耀娓娓道來，兩人和尼泊爾及雪巴嚮導在10月29日上午9點，成功攻頂海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）的事蹟，為台灣人寫下首度登頂的紀錄，速戰速決更讓基地營的各國隊伍感到驚艷。該峰的風速及低溫在同等級高山數一數二，嚴峻堪比8千公尺等級高山，蘇立成坦言，曾以為會在山上結束生命，是想著家人才有意志力拖自己平安下山。

蘇立成和陳鴻耀今年分別42、44歲，原是車友，後來變成山友，在他們20多歲、快30歲時愛上登台灣百岳；蘇立成2012年挑戰了尼泊爾島峰（Island Peak，標高6189公尺），2014年兩人合力挑戰尼泊爾梅樂峰（Mera Peak，標高6654公尺）。

他們說，「登山的人很少不想著8千公尺高山」。在嘗試過6千公尺的高度後，發現還有餘裕往上挑戰，因此和所有登山者一樣，先以7千公尺作為試煉，兩人就在尼泊爾的冒險公司網站尋覓到希姆隆峰。

蘇立成說，希姆隆峰1992年才有人首登，嚴苛的環境接近8千公尺等級山脈，風速快、氣溫又低，根據尼泊爾核發登山證的政府單位所示，近來每年僅50到70人次登頂，至去年底才472人次，若扣除約一半是雪巴嚮導，全球也才200多人次成功登頂過，後來才發現台灣人還沒有成功上去過；而今年登頂成功率僅3成。

蘇立成和陳鴻耀10月15日從台北出發，18到23日在尼泊爾境內徒步到標高4900公尺的基地營，接著24日嘗試標高5800公尺第一營地（Camp1）進行高度適應，28日到標高6200公尺第二營地（Camp2）。

因為第一、二營地低溫實在難受，且高山上難以進食，體力只會越來越差，又要把握好天氣，經過雪巴嚮導綜合他們高血氧量評估後，決定繞過第三營地（Camp3），在28日晚間10點半直接攻頂，比原本嚮導所訂11月2日更早。

陳鴻耀說，自己個子不高，在基地營看到歐美登山客，人高馬大跨一步是他的兩步，且登山配備就像華麗商業登山隊；當時不少隊伍都往回撤，坦言曾懷疑自己來自亞熱帶島嶼哪來條件挑戰？但他說，「台灣人有種堅韌的意志力」。

在登高山時，每位登山客都習慣拿望遠鏡觀察其他隊伍，紀錄每隊登頂所費的時間；起先晚間攀登時，眼前能見度只有5到10公尺，陳鴻耀說，「當你在最後登頂時，你知道所有基地營的人都在看，他們知道是台灣人要登頂」，他說，剩下30公尺時幾乎已無力，但在各國的注視和攻頂的強烈慾望下，會強力拉你「爬」完最後。

10月29日上午9點，蘇立成和陳鴻耀終於登上希姆隆峰山巔。一眼望去，左邊是尼泊爾，右邊是西藏，且馬上就接到了基地營的無線電賀電。當時他們已經氣力用盡，加上體驗到前所未有的刺骨寒風，約是零下負30度、風速40km/hr，因此只敢待15分種，和寫著「TAIWAN」的板子合照後就趕緊下山。

回程時，蘇立成、陳鴻耀和其他3位嚮導走散，蘇立成落在最後，他回想，風景還是很美、一切都像是剛來的一樣，但自己完全沒力，最後真的連一點力都沒有，又非常渴，只能跪坐或躺著休息，並融冰來喝，甚至咳出血絲。這時他想起父母、太太、孩子，想起在台灣的一切怎麼那麼遙遠。

蘇立成說，當下知道只有自己能救得了自己，想著家人，終於硬撐起身體，拖著身子回到營地。陳鴻耀比蘇立成早1個半小時抵達營地，他說，當下真的非常焦急、不斷祈禱；他曾看到蘇立成在營地看著家人的照片、翻孩子的手畫冊，他知道自己怎樣都要讓蘇立成平安回台灣，因此即便已經精疲力竭，他仍只是把身體躺進帳棚，穿著雙重靴及冰爪的腳還露在棚外，以便在預定時間之前還看不到人，怎麼樣都要出去救人。

最後，兩人在帳內緊抱許久，話因為氣管非常乾，也講不清了，但陳鴻耀說，「我知道如果今天相反，他（蘇立成）也ㄧ定會等我」。

一直到回到基地營，陳鴻耀問蘇立成，「我們真的有攻頂過嗎？」，由於從基地營到攻頂才短短幾天，比預期短，連雪巴嚮導、其他隊伍也覺得驚艷，對他們來說太像一場夢。

蘇立成說，回程在面對死亡的時候不是恐懼，因為登山者都知道高山對性命可能的威脅，唯一後悔的是沒有選在第三營地扎營。他說，平常工作精神壓力非常大，身體不須動；登山完全相反，身體瀕臨崩潰邊緣，但腦袋非常輕鬆，他很喜歡這樣的調和過程。

蘇立成認為自己很幸運，很感謝家人支持他的決定，「登山是我最感興趣的事」。接下來，兩人還要繼續挑戰八千公尺的高山，但他們也知道，山一直在那，人只要平安就可以一直回來，但對登山客來說，恐怕「爬山難，放棄更難」。

台灣登山客蘇立成（右二）、陳鴻耀（左一）和尼泊爾及雪巴嚮導在10月29日上午9點...
台灣登山客蘇立成（右二）、陳鴻耀（左一）和尼泊爾及雪巴嚮導在10月29日上午9點，成功攻頂海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal），2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成、陳鴻耀提供
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台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆...
台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）。2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成、陳鴻耀提供
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海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）營地。圖／蘇立...
海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）營地。圖／蘇立成提供
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台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆...
台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）。2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成、陳鴻耀提供
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台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆...
台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）。2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成提供
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台灣登山客蘇立成（左）、陳鴻耀（右）和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺...
台灣登山客蘇立成（左）、陳鴻耀（右）和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）。2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成、陳鴻耀提供
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台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆...
台灣登山客蘇立成、陳鴻耀和尼泊爾及雪巴嚮導，攀登海拔標高7126公尺的尼泊爾希姆隆峰（Himlung Himal）。2人為台灣人寫下首度登頂的紀錄。圖／蘇立成提供
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