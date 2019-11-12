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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

善用運動按摩小物 請記住這二不一要

2019-11-12 18:57聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

全民瘋健身，各種放鬆肌肉的小物也大受歡迎，其中又以按摩滾筒、按摩球、按摩槍最常見，到處都買得到。物理治療師提醒，這些按摩小物確實都有放鬆肌肉的效果，但要記得不打骨突及血管神經匯集處、不過度疼痛、還是要伸展，才能達到最佳效果而不造成傷害。

康富物理治療所院長蔡忠憲表示，這些受歡迎的按摩工具確實可達到一定肌肉放鬆效果，其中按摩滾筒適合大面積，按摩球可強調小範圍，按摩槍則是類似按摩球，透過機械震動更省力。比較令人擔心的是看到有些商品宣稱按摩滾筒或按摩球有突起更好，或標榜按摩槍可以促進循環和運動表現，這些都是誇大不實的說法。

蔡忠憲表示，人體產生動作時，肌肉內眾多肌束會收縮並產生相對滑動，同時肌肉也在筋膜內滑動，正常狀況下，肌束筋膜及肌肉間會有水分等體液，幫助肌肉收縮時能夠順暢地滑動。運動後肌肉比較腫脹或緊繃，機械性的按壓、滾壓、震動，除了可刺激肌肉中的機械受體，讓肌肉達到一定程度的放鬆，也可以在肌肉及筋膜間擠壓出一些空間，解開沾黏、促進體液流動，幫助肌肉收縮滑動更順暢。

要注意的是，這些按摩工具應施作在肌肉最飽滿的位置，並避開骨骼突起處和重要血管神經匯集的部位，以免造成出血或神經損傷，例如胯下、腋下、頸部前側，眼窩、膝窩，都不適合。

另外，按摩力道得要當，痠痛感要在可忍受範圍內，感覺應是越來越舒緩，不會越來越痛。如果力道過大造成過度疼痛，反而會使肌肉防衛性收縮，按完反而更緊繃。若身體部位有劇痛、抽痛、麻痺，或外觀看得到明顯腫脹或凹陷等變形，可能肌肉骨骼已經受傷，也不可以按摩，應儘速尋求專業評估和協助。

蔡忠憲提醒，按摩是被動的按壓，伸展是肌肉主動的收縮，兩者目的不同，無法互相取代。建議肌肉易緊繃、柔軟度不佳者，運動完先稍微按摩，再做伸展，促進放鬆的肌肉收縮和滑動。至於柔軟度好的人，並不需要太過強調放鬆和伸展肌肉，因為如果肌肉被過度放鬆和延展，會變得不好出力，減損肌肉對關節的保護力，關節容易不穩定而受傷。

按摩

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