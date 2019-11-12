今天是誰的生日還記得嗎？ 國父紀念館小小導覽員上線
2019-11-12 18:43
聯合報 記者陳宛茜
／即時報導
今天是11月12日，你還記得這是國父的生日嗎？
網上流傳一張國父孫中山先生的照片，旁邊寫上「今天是我生日，有誰還記得」，令人莞爾。其實，國父紀念館最近已秘密訓練了一批國中、國小學生組成的小小導覽員，負責導覽國父生平、國父紀念館建築物的歷史等，本周六起登場服務。這些小小導覽員不僅為大人導覽，也把國父為中國奮鬥的革命故事銘記於心，歷史記憶代代相傳。
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國父紀念館5月3日列為台北市市定古蹟，為了活化古蹟及利用價值，落實文化教育向下紮根，國父紀念館特別舉辦小小導覽員導覽活動。
國父紀念館表示，這些小小導覽員，都是由國父紀念館透過台北市每一所國中、國小老師推薦。參加培訓的學校有光復國小、新湖國小、吳興國小、長春國小、中正國小、古亭國小、興南國小、景興國小、小實光實驗教育、復興中學及仁愛國中，年紀最小的導覽員僅10歲，最大的15歲。培訓課程包括認識國父孫中山先生的生平、國父紀念館建築物的歷史、建築師王大閎先生與建築物特色，以及訓練口說和導覽技巧。
國父紀念館表示，小小導覽員將在今天、也就是國父154周年誕辰紀念日後的每周六上午，正式登場導覽，寒假期間導覽時段則改為平日的上午及下午，歡迎國內外各級機構、學校組團預約報名現場聆聽。
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