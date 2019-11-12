金沙鹹蛋黃粉 農委會發表新技術

2019-11-12 19:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



農委會發表「金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術與技術轉移，展現畜產試驗所助研吳玲彩（左）等人1年多研發成果。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

鹹蛋黃成為時下最夯風味？農委會12日發表「金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術與技術轉移，將舉凡鹹蛋馬卡龍、鹹蛋冰淇淋、金沙麵包抹醬、鹹蛋泡麵、鹹蛋洋芋片等，都成為嚐鮮分享的盤中飧。經畜產試驗所助研吳玲彩等人1年多研發，農委會技轉委任浤良食品生產，除了問市外更將有大量外銷訂單。

技術創新部分，以生鹹蛋黃為原料，生產金沙鹹蛋黃粉與蛋黃油，產程零廢棄，產品100%純天然零添加，保持鹹蛋黃獨有風味及特殊沙質口感，可常溫保存半年以上，並可直接添加使用，無需再處理。畜試所吳玲彩強調，蛋黃油可以直接飲用，因為富含葉黃素，所以油品呈現漂亮的橙紅色。

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產品特色方面，鹹蛋黃粉100%無添加，以低溫加熱製成，保留最佳營養成分，富含20%以上卵磷脂、9.0ppm葉黃素，粉狀可直接添加使用，低水活性可常溫長時間儲存。蛋黃油含70%以上不飽和脂肪酸，富含亞麻油酸、維生素E、葉黃素等，具漂亮色澤與特殊香氣，不僅可當食用油脂，也可取代鹹蛋風味香料與色素。

鹹蛋黃粉100%無添加，低水活性可常溫長時間儲存。蛋黃油含70%以上不飽和脂肪酸，可取代鹹蛋風味香料與色素。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

產品經得起常溫儲存試驗，金沙鹹蛋黃粉水活性0.3~0.4aw，總生菌數（PCA）及病原菌（金黃葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌及大腸桿菌群）皆無檢出，產品安全無虞。蛋黃油富含維生素E為天然的抗氧化劑，檢測其酸價為1.40mg KOH/g oil。

國內鹹蛋販售產業有帶殼生、熟鹹鴨蛋，及冷凍鹹鴨蛋黃3種，鹹蛋黃原形可用於粽子、月餅，風味可做成金沙料理、糕餅、冰品等。常溫保存新產品將可大幅提升產業收益。

鹹蛋馬卡龍、鹹蛋冰淇淋、金沙麵包抹醬、鹹蛋泡麵、鹹蛋洋芋片等，都成為嚐鮮分享的盤中飧。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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