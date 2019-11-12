挺大肚拍照我驕傲 國健署倡生育平等

2019-11-12 19:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



準媽咪分享懷孕歷程，認為生女生男都一樣好。（photo by國民健康署） 分享 facebook

為倡議生育平等，國民健康署10月舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影徵集活動，共計約450件上傳作品，透過懷孕媽咪孕肚攝影，及準爸媽紀錄對肚裡小寶貝出生的期待，同時呈現女性懷孕美麗的畫面，12日公布10件創意獎作品。

好孕幸福男女皆寶

我國107年出生性別比為1.069，已趨近平衡，為縮小出生性別比差距，國民健康署自99年成立跨司署出生性別比工作小組，完備法令禁止性別篩檢及性別選擇性人工流產，亦持續監測國內出生性別比、辦理醫護人員教育訓練與加強對民眾宣導，藉由多元管道傳播「女孩男孩都是寶，拒絕懷孕性別篩檢」之觀念。

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國民健康署王英偉署長呼籲，生女孩或男孩都一樣好，請大家尊重生命，共同傳遞平等對待公平誕生的正向思維，讓身邊更多人體認塑造社會友善氛圍。

記者會邀準媽咪分享懷孕歷程，懷孕27週的民眾吳小姐說，大女兒目前1歲多，第2胎本來希望生男孩，但產檢出爐為女孩；不過家中並不受傳統觀念束縛，婆婆老公都是女生而失望，2個小公主都會是爸爸上輩子的情人。

性別比趨近平衡

國健署婦幼健康組長林宜靜說，為縮小出生性別比差距，自民國99年起，完備法令禁止性別篩檢，及性別選擇性人工流產，並藉宣導「女孩男孩都是寶，拒絕懷孕性別篩檢」觀念，且台灣107年出生性別比（新生兒男嬰對女嬰的比值），為1.069相較國際比值已趨近平衡。

依據國民健康署101年及105年對台灣地區20縣市（不含金門縣及連江縣）民眾與剛生育後婦女進行「對子女性別態度」調查比較結果顯示：對子女性別沒有特別偏好的比率，一般民眾由101年71.1%上升至105年74.9%；剛生育後婦女由101年64.6%上升至105年73.6%。

「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影創意獎-1。（photo by國民健康署）

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