北市抽蔬果農藥 素食自助餐小芥菜超標279倍

2019-11-12 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



北市衛生局今天公布抽驗各市場、超市、餐飲店等通路90件生鮮蔬果殘留農藥結果，共8件不符合規定，其中1件抽自北投區新素派素食自助餐的「小芥菜」含4種農藥殘留量都超標最嚴重，一般體重60公斤的人每天只能食用100公克；衛生局表示，已要求各通路下架、停止輸入不合格蔬果，其中7項移請外縣市政府依食安法追查供貨者，「小芥菜」則來自北投區自強街蔡姓菜販，因提不出貨源證明，依食安法開罰3萬元，並要求自助餐業者改用別的合格蔬菜。

衛生局每月定期抽驗各通路生鮮蔬果，檢驗374項殘留農藥含量，9月共查到8件不符規定蔬果產品，包含「柳橙」、「紅火龍果」、「牛番茄」、「珍珠芭」、「菜豆」、「小芥菜」、「芹菜」各1件檢出1項殘留農藥不符規定；而最嚴重的是「小芥菜」1件檢出4項殘留農藥不合格。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，抽自新素派素食自助餐的「小芥菜」檢出殺菌劑貝芬替1.2ppm，超過標準上限1.0ppm 0.2倍；殺蟲劑芬普尼0.008ppm超標7倍；殺蟲劑因得克5.4ppm超標3.4倍；殺蟲劑百利普芬2.80ppm超標279倍。

陳怡婷說，8件不合格蔬果驗出的都是合法登記並領有許可證的農藥，但殘留量不符農藥殘留容許量標準，違反食安法規定，可處分責任業者6萬元到2億元罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元到300萬元罰鍰。

陳怡婷指出，小芥菜之所以出現多種農藥殘留，可能與農家用藥劑量過多或收成後等藥期未過就送進市場有關，已要求自助餐業者改用別種蔬菜；因抽驗是採生鮮未沖洗過的蔬果，農藥殘留量會比店家處理過的還高。

新素派素食自助餐受訪則表示，蔬菜都會先清洗乾淨才製作料理，不知小芥菜農藥殘留為何會超標，必須詢問供應業者。