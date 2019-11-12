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中國大陸登革熱高峰 疾管署提升三省旅遊疫情建議等級

2019-11-12 17:40聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。圖／聯合報系資料照片
白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。圖／聯合報系資料照片
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中國大陸登革熱疫情處高峰、持續升溫，病例以雲南、廣東及江西省為多，超過千例，基於當地疫情傳播風險，疾管署自11月6日起提升這三省旅遊疫情建議等級至第一級注意。疾管署提醒，提醒民眾近期前往流行地區應加強防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史。

據國際疫情資料顯示，截至9月22日中國大陸本土病例累計13省、逾7800例，高於2015年到2018年每年的病例總數，主要分布以雲南、廣東、江西省為主，均超過千例，以登革病毒第一型為主，7成為20至59歲族群。

不只中國大陸需要注意，今年我國累計472例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。鄰近東南亞、南亞國家仍處疫情高峰或流行期，其中馬爾地夫今年累計病例數高於過去20年每年總病例數。

今年截至11月11日我國累計100例登革熱本土病例，其中新北市樹林區、台南市東區及仁德區本土疫情均已監測期滿，台中市西屯區、高雄市鳳山區監測中，全國最後監測日為11月30日。

疾管署呼籲，國內本土登革熱疫情雖已趨緩，但目前氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期持續有境外移入登革熱個案出現，請民眾不可掉以輕心，應定期清除戶內外孳生源。

前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史，以利及早診斷、通報與治療。

疫情登革熱

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