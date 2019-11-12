中國大陸登革熱高峰 疾管署提升三省旅遊疫情建議等級

2019-11-12 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸登革熱疫情處高峰、持續升溫，病例以雲南、廣東及江西省為多，超過千例，基於當地疫情傳播風險，疾管署自11月6日起提升這三省旅遊疫情建議等級至第一級注意。疾管署提醒，提醒民眾近期前往流行地區應加強防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史。

據國際疫情資料顯示，截至9月22日中國大陸本土病例累計13省、逾7800例，高於2015年到2018年每年的病例總數，主要分布以雲南、廣東、江西省為主，均超過千例，以登革病毒第一型為主，7成為20至59歲族群。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不只中國大陸需要注意，今年我國累計472例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。鄰近東南亞、南亞國家仍處疫情高峰或流行期，其中馬爾地夫今年累計病例數高於過去20年每年總病例數。

今年截至11月11日我國累計100例登革熱本土病例，其中新北市樹林區、台南市東區及仁德區本土疫情均已監測期滿，台中市西屯區、高雄市鳳山區監測中，全國最後監測日為11月30日。

疾管署呼籲，國內本土登革熱疫情雖已趨緩，但目前氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期持續有境外移入登革熱個案出現，請民眾不可掉以輕心，應定期清除戶內外孳生源。

前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史，以利及早診斷、通報與治療。