影／兵役也能分期付款 利用2暑假當兵就職出國不卡關

2019-11-12 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



為讓役男提早生涯規畫，只要就讀國內外專科以上學校、83至91年次出生的役齡男子，皆可申請分階段軍事訓練，明年暑期分階段常備兵役軍事訓練，共計4600個名額，申請日期至今年11月15日下午5時。

自民國101年起開始實施暑期分階段常備兵役軍事訓練，不僅讓在學役男能彈性運用暑假時間完成軍事訓練，更能在畢業後即刻進入職場或出國唸書，而長年在國外唸書的役男，也可利用暑假期間返台當兵，避免因兵役問題影響後續求學規畫。

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除了可申請分階段軍事訓練，今年更首次開放4個月軍事訓練役男不用抽軍種籤，直接由役男線上（https://www.nca.gov.tw/stage/hp2/hp1.aspx）填選想要的軍種，每位役男僅能選擇1個梯次及軍種，送出申請後不得變更；申請的役男須在規定的2個暑假完成訓練，僅有不可抗力的因素才能申請延徵。

109年暑期分階段常備兵役軍事訓練，國防部提供3個梯次，第一梯次陸軍400人、第二梯次3800人，包含陸軍3000人、海軍艦艇兵200人及海軍陸戰隊600人、第三梯次陸軍400人，共計4600個名額，申請日期到11月15日下午5時止。

各梯次及軍種兵科申請人數未超過錄取名額時，將全額錄取，但申請人數超過錄取名額時，內政部役政署將於今年11月18日進行公開抽籤，未中籤者隔年可再繼續申請。

據役年齡計算，90年次的男子自明年1月1日起即為役齡男子，在今年10月起不論是在學、國外就學或就讀軍警學校，都要申辦兵籍調查，目前新北市90年次徵兵及齡男子有近22000名，各區公所已陸續寄送兵籍調查通知書及申報表。