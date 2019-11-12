網傳綠豆粉敷臉可治痘 當心感染爛臉

2019-11-12 17:34 中央社 台北12日電



臉上的青春痘令許多男女傷腦筋，網路上也流傳許多去痘偏方，例如以綠豆粉敷臉可吸去多餘油脂、改善痘痘。食藥署提醒，綠豆粉可能刺激皮膚，甚至可能演變成蜂窩性組織炎。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」今天發文指出，網路傳聞稱綠豆粉可吸附臉上多餘油脂，只要以天然的綠豆粉調製成面膜敷臉，就能改善青春痘的效果，其實是錯誤謠言。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

食藥署指出，若將綠豆粉直接抹上臉，可能造成皮膚過度刺激，讓整張臉發紅、脫皮，甚至演變成接觸性皮膚炎，若是痘痘已經有紅腫、發炎的情況，再塗抹一些未經消毒的產品，還可能變成蜂窩性組織炎。

食藥署解釋，青春痘醫學正式名稱是「痤瘡」，好發於青春期男女，因此俗稱青春痘，經常長在臉部和身體上半部，生成原因相當多元，包括體質、皮脂腺分泌旺盛、內分泌失調、毛囊皮脂腺內的細菌孳生、飲食、情緒壓力等。

想避免青春痘上身，除了應維持正常生活作息、避免熬夜，也應做好臉部清潔，盡可能避免用油性的保養品或化妝品，以免皮脂腺內的分泌物無法排出，造成青春痘發炎得更厲害；飲食方面，少吃巧克力、奶油、花生高熱量食物以及辛辣、油炸食物。

食藥署呼籲，民眾若長青春痘，千萬別用手去擠壓痘痘，因為手上的細菌可能會引發感染，使病灶擴大，甚至留下褪不掉的疤痕及色素沉澱，建議諮詢專業的皮膚科醫生，配合醫生的醫囑進行治療。