緬甸男染屈公病 下肢無力難走長達數月

2019-11-12 17:34 中央社 台北12日電



一名60多歲緬甸籍男性，在緬甸確診屈公病，但連續2個月下肢無力、無法行走，一度以為是脊椎有問題而來台就醫。資料顯示，約1成屈公病患者會有慢性關節疼痛。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報指出，今年截至11月11日，國內累計21例屈公病本土病例及87例境外移入病例，近一個月境外移入個案感染國家以緬甸為主，其中包括一名60多歲緬甸籍男性。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，該名緬甸籍個案9月初曾因發燒症狀在緬甸當地就醫並診斷為屈公病，但下肢無力、無法行走的狀況持續2個月之久，緬甸當地的醫師懷疑可能是脊椎問題。

個案11月初來台就醫，醫師診斷疑為屈公病感染，引發下肢無力，經通報檢驗確診。

林詠青表示，屈公病常見症狀為發燒、皮疹、關節痛或關節炎，一般感染多會在7到10天症狀緩解，但有約1成個案會出現慢性關節疼痛，可能症狀會持續數個月之久，甚至有很罕見的個案會持續數年。

林詠青說，國外也曾有新生兒與合併慢性疾病患者，因感染屈公病引發嚴重併發症，如腦脊髓膜炎與死亡。新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。

此外，郭宏偉也表示，國際監測資料顯示，中國大陸登革熱疫情上升且處高峰，今年截至9月22日，累計13省超過7800例本土病例，高於2015至2018年每年病例總數。

中國大陸登革熱病例分布以雲南、廣東及江西省為主，都超過千例，基於當地疫情傳播風險，疾管署近日提升上述3省登革熱旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，台灣本土登革熱疫情雖已趨緩，但目前氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期持續有境外移入登革熱及屈公病個案出現，民眾不可掉以輕心。