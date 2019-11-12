全台森林遊樂區吊橋安檢 太平山2橋維修暫封

2019-11-12 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



11月3日奧萬大吊橋發生幼童墜落意外，林務局隨即通令各林區管理處，針對國家森林遊樂區內的吊橋、索橋設施，在原有例行巡檢及外部檢測措施外，立即再進行額外安全檢查。林務局今宣布，各森林遊樂區共9座吊橋，位於太平山見晴懷古步道的見晴1號索橋已於今年三月起封閉，見晴2號索橋因本次檢測建議更換部分零件也暫時封閉，其餘吊橋都安全無虞。

為加強遊園安全，林務局今天也宣布，明年起在既有機制外，將導入外部專業團隊的安全抽檢。

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林務局表示，此次針對9座吊橋、索橋的安檢，包括橋台、護欄、橋面板、主纜索、抗風纜索及相關錨定處逐一檢查。結果除原本已先行封閉預計更換零件的見晴1號索橋外，同時建造完成的見晴2號索橋這次經檢測也已暫時封閉，將一併維修。

林務局指出，羅東林區管理處每年都會委託專業技師團隊針對見晴懷古步道兩索橋進行檢測，羅東處上周將原訂於年底執行的年度檢測提前執行，並依據檢測報告建議更換部分零件而封閉見晴2號索橋，預計於3個月內維修完竣。見晴1號索橋旁原本就有替代步道可供行走，2號索橋則接近步道終點，暫時封閉對遊客體驗影響不大。

此外，阿里山森林遊樂區內的阿里山吊橋，經檢測安全無虞，但技師建議應加強防護網及底端固定，將於近期內完成改善。而目前因案封閉的奧萬大吊橋，南投林管處也將於檢方同意後，立即進行檢測，確認安全無虞後，盡快開放通行。