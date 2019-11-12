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不須過夜 新型呼吸中止症檢測獲藥物科技金質獎

2019-11-12 16:32聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

全球超過一億人罹患睡眠呼吸中止症，卻有約八成患者未能被有效診斷。醫師表示，由於一般民眾對睡眠呼吸中止症候群並不熟悉，很多病人未發現，因此台灣沒有統計數字。但呼吸中止症未作治療將可能引發高血壓、心臟病、中風甚至夜間猝死。過去傳統呼吸中止症檢測須在睡眠中心過夜，並穿戴許多儀器和貼片，往往一床難求；新型檢測儀器則可在患者清醒狀態下，協助醫師檢測，而獲頒108年度「藥物科技研究發展獎」醫療器材類「金質獎」。

國內唯一由中央主管機關舉辦的「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」，今（12）日舉行頒獎典禮。分為「藥品類」、「醫療器材類」及「製造技術類」等三類進行審議，今年度共有39件申請案件，8件研發產品獲獎。其中蛋白質新藥，及呼吸中止偵測器分獲藥品類與醫療器材類金質獎。

食藥署表示，該蛋白質新藥為全球第一個真性紅血球增生（(PV）正式核准的第一線藥物干擾素也是我國第一個經歐盟核准的蛋白質新藥。另外，新型呼吸中止症檢測器可在患者清醒狀態下自動偵測及分析患者上呼吸道，篩選出高風險呼吸中止症病患給予後續追蹤，可解決過去等候時間長、一床難求的困境。

108年度「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」頒獎典禮今舉行，由食藥署長吳秀梅...
108年度「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」頒獎典禮今舉行，由食藥署長吳秀梅頒獎。記者楊雅棠／攝影
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