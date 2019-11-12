姊姊得腸病毒後跟著發病 高雄9月大男嬰確診重症

2019-11-12 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄市今天公布一例腸病毒71型重症確診個案，為住在仁武區的9個月大男嬰，10月24日發燒診斷為腸病毒，26日病情轉趨嚴重住院，所幸11月6日已康復出院，8日由疾管署判定為腸病毒重症個案。衛生局調查，男嬰平日由外婆照顧，4歲姊姊在10月21日感染腸病毒，3天後男童也發病，提醒家有幼兒的家長，應避免讓感染腸病毒孩子與健康幼兒接觸，以免造成交叉感染。

衛生局表示，該名男嬰在10月24日因反覆發燒就醫，26日則持續高燒，四肢及軀幹出現紅疹，食慾及活動力也下降，再次就醫後轉診並收治住院，住院期間開始有嘔吐、盜汗、心搏過速及驚嚇反射等症狀，疑似腸病毒感染併發心肌炎，29日由醫院通報，審查確認為腸病毒71型併發重症。

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疾管署監測，上周（11月3日到9日）全國腸病毒門急診就診人次為1萬1409人次（預警值1萬500人次），高市1311人次（預警值1100人次），病毒型主要以克沙奇A群居多，疫情有持續下降趨勢，但腸病毒71型仍持續在社區活動，截至目前為止，全國有57例腸病毒併發重症個案，高雄則有7例。

衛生局疾管處表示，腸病毒是經由接觸或飛沫方式傳播，易透過玩具在家庭內及教育機構等處散播，造成幼兒感染，尤其是帶毛玩具，因容易接觸到幼兒口嘴，造成大量病毒感染而發病，呼籲教托育機構應配置完善洗手設備，加強教室通風、整潔與消毒，並警覺幼童身體狀況依規定通報，避免疫情擴散。