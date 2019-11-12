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「燒久姬」腺病毒首超流感 疾管署：本月恐現社區流行

2019-11-12 15:43聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

不少診所醫師都發現，近期天天都碰到發燒到40度的孩子，但流感快篩都呈現陰性，高燒...
不少診所醫師都發現，近期天天都碰到發燒到40度的孩子，但流感快篩都呈現陰性，高燒之外，有的會肚子痛、眼睛紅，原來是號稱「燒久姬」的腺病毒正蠢蠢欲動。示意圖／ingimage
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不少診所醫師都發現，近期天天都碰到發燒到40度的孩子，但流感快篩都呈現陰性，高燒之外，有的會肚子痛、眼睛紅，原來是號稱「燒久姬」的腺病毒正蠢蠢欲動。疾管署表示，今年首現腺病毒檢出數多餘流感，預測本月出現社區流行，籲易出現嚴重症狀的高危險群，出現類流感症狀，應配戴口罩、儘速就醫，落實生病在家休息。

兒科醫師楊為傑在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」」粉專分享，自10月底開始，發燒到40度的孩子有增加趨勢，一開始的咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀反而不明顯，會合併肚子痛、眼睛紅，頸部兩側可以摸到明顯的淋巴結。這是典型「腺病毒」的感染，並沒有特效藥，只能採取症狀治療。

據疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達69396人次，社區呼吸道病毒監測顯示，近期腺病毒檢出數確實有增加，過往腺病毒所佔比例多為15％，近期卻發現占比已快速高達40.5%，更超過占比35.1%的流感病毒，為今年首度腺病毒占比高於流感病毒。

疾管署副署長羅一鈞表示，其實過往只要處於非流感流行期，如春夏之間腺病毒占比就會高於流感，但今年流感疫情反常，從農曆春節高峰期後，雖脫離流行期，但疫情卻始終在「悶燒」，在八月底又進入夏季流感流行期，才會造成流感病毒一直高於腺病毒。

如今出現腺病毒超過流感病毒，代表流感疫情已降溫，將為下一次冬季疫情「轉型」。羅一鈞說，腺病毒是引起一般感冒常見病毒，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，雖罕見引起重症，對民眾健康威脅較流感輕微。

但仍可能引起發燒等身體不適症狀，一班民眾無須過度恐慌，但嬰兒、免疫力差、有肺部或心臟疾病者為感染腺病毒出現較嚴重症狀的高危險群。楊為傑也提及，腺病毒最大的特色就是「燒、燒、燒」。他自己在四年前的二月份也中過，當時發著39至40度高燒五天。

楊為傑的兒子快三歲時也感染，也是一般退燒藥退不下來，雖然孩子的活動力還不錯，但還是會燒得家長戰戰兢兢。楊為傑表示，腺病毒並沒有針對性的藥物可以治療，最重要的是，密切觀察孩子的變化。

流感、感冒不一樣，腺病毒並沒有針對性的藥物可以治療，最重要的是，密切觀察孩子的變...
流感、感冒不一樣，腺病毒並沒有針對性的藥物可以治療，最重要的是，密切觀察孩子的變化。圖／疾管署提供
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流感病毒疫情發燒

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