腳踝翻船竟骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

運動或是走路走太快，一不注意很可能發生腳踝扭傷。台中榮總院長許惠恒分享過去腳踝「翻船」經驗，因角度問題，輕輕一跌卻造成骨折傷害，也讓他重新思考慢活的意義。同時，傷後使用枴杖和輪椅的經驗，使他更注重醫院的無障礙設施，讓院內空間更有愛。

以下摘錄他的受傷經驗分享全文：

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2年多前的三月天，我北上參加公務會議，傍晚會議結束後歸心似箭，但那時外頭下著毛毛細雨，天色又有點昏暗，沒想到快步走過街頭時右腳竟拐了一下、「翻船」了。

我當時跌坐在地上，想站起來卻發覺右腳踝無法施力，紅腫痛的感覺也與扭傷不太相同，好像更加嚴重。我坐計程車去台大醫院急診室檢查，沒想到只是拐一下，竟然就骨折了，有必要開刀。

幸好，開刀24至36小時內完成即可，於是再回台中榮總治療，院內骨科醫師們幫我照更清楚的片子，確定不只是骨折，韌帶也稍微受傷。隔天接受手術，是第一次以病人身分躺在開刀房，術後住院3天，並使用輪椅及枴杖約6周。

即便如此，我還是繼續上班，重要會議也都到場不請假。很多好友關心我的傷勢，老病人也叫我「不要太辛苦。」聽了覺得溫暖。

這次受傷經驗的體會是，用枴杖也要尊重專業。因枴杖是要支撐上半身的重量，若沒有骨科醫師或復健治療師指導使用枴杖的施力方式，很有可能才撐幾下就手痠。另外枴杖怎麼擺、擺盪幅度多大、患肢什麼時候踏出，都有技巧的。

另外一項體會就是無障礙空間很重要。過去不會特別注意無障礙空間在哪裡，但受傷後坐輪椅，光遇到階梯就很不方便。於是請同仁重新檢視醫院所有室內外的無障礙空間，確認並強化輪椅族病人的硬體使用情形。

這次受傷，我也意識到「慢活」的重要性，現在都會告訴自己要放慢腳步。當看到醫院地板打蠟清潔，也會特別請同仁當心，走路別摔跤了！