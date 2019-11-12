雙北宜花東注意！腸病毒還在流行期 增1例71型重症
2019-11-12 15:16
聯合報 記者陳婕翎
／台北即時報導
我國腸病毒疫情仍處流行期，尤其雙北宜花東地區，雖其他縣市幾乎已脫離流行期，但疾病管制署今日公布，國內新增1例腸病毒71型併發重症，為南部9個月大男嬰，腸病毒感染併發心肌炎，所幸個案經治療後症狀改善，已於11月6日出院返家。疾管署預估，今年腸病毒疫情仍須待11月底才能正式脫離流行期。
疾管署防疫醫師林詠青表示，個案10月24日因反覆發燒就醫，26日因持續高燒、四肢及軀幹出現紅疹，且出現食慾及活動力下降等重症前兆，再次就醫後轉診並收治住院。
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住院期間出現嘔吐、盜汗、心搏過速、持續發燒、活動力低下及驚嚇反射等症狀，診斷疑似腸病毒感染併發心肌炎。同住家人中，姐姐日前曾被診斷有疑似腸病毒症狀，不排除遭其傳染可能性。
疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計11409人次，疫情仍處流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，但腸病毒71型持續於社區活動。今年累計57例腸病毒併發重症病例，其中包含1例死亡病例，以感染腸病毒71型45例為多。
疾管署副署長羅一鈞表示，雖全國腸病毒疫情仍為低於流行閾值，但多數縣市腸病鼻門急診就診人次已低於流行閾值，僅雙北宜花東地區仍處流行階段。
由於上周疫情與前一周持平，腸病毒疫情會再晚一點結束，但預計下周就會低於流行閾值，只要連續兩周維持低點，預估最快11月最後一周有望正式宣佈腸病毒脫離流行期。
疾管署再次呼籲，加強落實手部衛生與環境消毒，勿輕忽腸病毒威脅；5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐，如無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院接受治療。
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