鋼環卡住命根子求醫也GG 消防弟兄電鋸「解套」

2019-11-12 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



使用情趣用品要小心「卡蛋」！高雄一名50歲男子使用情趣環自慰，內徑僅4.5公分的鋼環卻「勒住」陰莖和睪丸，拔也拔不掉，男子忍了3天，直到下體嚴重腫脹才到高雄醫學大學附設醫院急診就醫，但院方動用泌尿外科、骨科和牙科器械，2小時候堅固鋼環仍文風不動，最後情商消防隊帶著破壞器械進開刀房，花了20分鐘總算鋸開鋼環，順利為男子「解套」。

收治病患的高醫泌尿部教授周以和今天表示，該名病患到急診時，表示「下面卡住了」，請他脫下褲子一看，竟有個鋼環套在睪丸底部，前端陰囊、陰莖則腫脹，連兩手掌都握不住。男子自述有勃起功能障礙，偶爾會將情趣環套在陰莖上，增加勃起硬度，但以前頂多套上1天，這次卻套了3天之久，結果陰莖愈腫愈大，情趣環取不下來，因此求醫。

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周以和說，泌尿外科團隊將患者推進開刀房，但以器械又鋸又磨，無法鋸開鋼環，眼見男子陰莖因血流受阻，已開始發黑，也尿不出來，急召骨科醫師帶著鋼剪支援仍剪不開，最後連牙科的鑽孔磨牙器械也出動了，器械磨在環上的光花四射，情趣環仍緊套在睪丸根部不為所動，現場泌尿科、骨科和口腔外科共10多人均束手無策。

為拯救男子陰莖和睪丸，避免缺血壞死慘遭切除命運，急診部只好急電消防局求助，由消防弟兄帶著破壞器具進入開刀房，啟動電鋸對著鋼環小心切下，在醫護人員不斷灑水降溫下，終於鋸斷厚約1公分的鋼環，大家都鬆了一口氣，男子待腫脹的陰囊與陰莖血流逐漸恢復，也趕緊離開醫院，之後沒有再來回診。

周以和說，臨床上針對勃起功能病患，也會使用環狀物幫助陰莖充血勃起，但多是塑膠材質，如要使用坊間販售的情趣環，最好能先諮詢醫師意見，並詳閱使用說明書，才能達成助性效果；像這類不銹鋼製的情趣環，萬一使用不慎發生「卡蛋」意外，可能造成陰莖、睪丸發生壞死的憾事，以醫院現有器械實在無法「應付」。