腺病毒疫情高於流感 11月將有小流行

2019-11-12 15:21 中央社 台北12日電



近期氣溫變化大，疾管署監測資料顯示，腺病毒檢出數增加，今年首度高於流感病毒。腺病毒為引起一般感冒常見病毒，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，估11月將有一波流行。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內上週（11月3日至11月9日）門急診類流感就診達6萬9396人次，近期趨勢穩定。急診就診病例百分比持續低於流行閾值；近4週社區流行病毒型別以A型H1N1為主。

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羅一鈞下午在疫情週報表示，講到類流感常常都會覺得是流感病毒，不過，目前上呼吸道感染疫情，呈現「流感下降」但「腺病毒上升」的狀況。在社區呼吸道病毒監測中，過去腺病毒約僅占15%至17%，但近2週疫情迅速攀升超過40%，今年首度超過流感病毒，預估11月會有一波腺病毒流行。

也有兒科醫師在臉書粉絲專頁貼文指出，近期臨床發現，發燒到40度的孩子有增加趨勢，症狀不是典型流感，流感快篩也都呈現陰性。孩子們的症狀除了高燒外，有的會合併肚子痛、眼睛紅、頸部兩側可以摸到明顯淋巴結。這是典型的腺病毒感染，沒有特效藥，只能症狀治療。

羅一鈞表示，腺病毒為引起一般感冒常見病毒，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎，也常會發高燒，但病患活動力不會像得到流感一樣感覺很累、倦怠。

腺病毒雖較不會引起重症，對民眾健康威脅較流感輕微，但羅一鈞說，仍可能引起發燒等身體不適症狀，在嬰兒、免疫力差、有肺部或心臟疾病者為感染腺病毒出現較嚴重症狀的高危險群。

腺病毒是飛沫傳染，羅一鈞表示，民眾仍須做好個人衛生習慣，如保持手部清潔，落實勤洗手，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上的距離。出現類流感症狀，應配戴口罩，落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。

此外，今年公費流感疫苗第一階段將於11月15日開打，首波對象為為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象，符合公費接種條件的民眾依接種時程儘快接種，即可於流感疫情高峰前獲得足夠保護力。