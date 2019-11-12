加入家庭醫師群會員 健康照護不漏接

2019-11-12 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



家住高雄的76歲姜奶奶身體還不錯，長年固定在社區的家醫科診所看小病痛。今年10月她向家庭醫師順口提到自己最近有點喘，醫師警覺為她聽診、做心臟超音波，發現心臟內疑有異物，利用電子轉診平台轉診至高雄榮總，發現是容易脫落並引起中風的心臟黏液瘤。姜奶奶決定接受手術治療， 現已經出院、回診所就近追蹤。

衛生福利部健保署高屏業務組科長林惠英表示，姜婆婆是「健保家庭醫師整合照護計畫」的會員之一，診所與醫院雙向轉診機制，已協助數不清的會員即時得到適切的治療。家庭醫師整合照護計畫透過給付鼓勵診所與醫院建立合作關係，將忠實病人收案為會員，提供會員六項服務，包括轉診、預防保健、巡診、轉診、衛教宣導、共同照護門診。

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診所醫師可利用健保署電子轉診平台幫轉診至大醫院，轉診病人在大醫院可減免部分負擔，有些醫院甚至會開放合作診所的醫師使用醫院資訊系統，可直接為病人掛號。診所或醫院醫療人員提供會員24小時電話諮詢服務，診所也會主動提醒公費健檢及疫苗的預防保健服務。病人住院時，診所醫師可到醫院病房巡診，並與醫院主治醫師討論病情，診所醫師也可以在合作醫院開立門診，協助患者進行相關檢查。

林惠英表示，除了醫院與診所之間的合作，診所之間也有橫向連結，組成跨科團隊。目前高屏澎的醫療群成員已成長到104群，40％基層診所已加入家醫計畫。每一群都至少有五家診所，至少有一間家醫科診所或內、外、婦、兒科診所，開業醫師不再是單打獨鬥，而是有跨科團隊及醫院為後援，更有效善用整個分級醫療網絡，提供病人更連續性的照顧。

林惠英說，參與家醫計畫的診所，每年3月都會重新招收會員，每間診所只有200或300個名額，以忠誠病人優先收案。建議民眾可以可透過手機下載「全民健保行動快易通APP」，點選「院所查詢」/「條件查詢」/「地址」選取縣市行政區、「已加入計畫」選取「家庭醫師整合性照護計畫」，就可以找到住家附近已參加計畫的基層診所醫師做為家庭醫師。