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近日清晨冷 氣象局用「珍珠奶茶」解釋輻射冷卻秒懂

2019-11-12 14:51聯合報 記者雷光涵／即時報導

連續幾天全台清晨溫度都低，氣象預報員以「輻射冷卻」效應來解釋近日的低溫。「中央氣象局-報天氣」臉書專頁解釋輻射冷卻，表示地球跟人體一樣，會透過輻射形式散發熱量，夜間因缺乏太陽照射，地表散熱冷卻後，近地表空氣跟著冷。

至於地球每天都在進行輻射冷卻，為什麼有時候明顯，有時候卻沒感覺？小編比喻，近地表的冷空氣若沒有風的混合作用，就跟奶茶裡的珍珠一樣堆積在底部，使近地表溫度愈來愈冷。而生活在地表的我們，一起床就會感受到清晨的涼意。等受到太陽加熱後 白天還是暖和的。

中央氣象局說，昨天（11日）清晨因輻射冷卻效應，各地低溫約15到19度，北台灣及花東縱谷局部地區甚至出現12、13度的低溫。今天各地低溫仍僅16至20度間，桃竹苗及花東縱谷部分測站觀測到12、13度左右低溫，西半部日夜溫差可達10度以上。

輻射冷卻的原理。圖／取自「中央氣象局-報天氣」臉書專頁
輻射冷卻的原理。圖／取自「中央氣象局-報天氣」臉書專頁
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低溫輻射氣象局

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