腸病毒併重症增一例 九月大男嬰染71型

2019-11-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



腸病毒仍未脫離流行期，民眾需注意家中孩童是否有異狀。衛福部疾病管制署今公布國內新增一‬例腸病毒71型併重症個案，為南部九個月大男嬰，因反覆發燒、身體出現紅疹，且食欲及活動力下降等重症前兆，就醫確認感染腸病毒71型併發重症，所幸經治療後症狀改善。

疾管署副署長羅一鈞表示，該男嬰10月24日因反覆發燒就醫，26日時因持續高燒、四肢及軀幹出現紅疹，且出現食欲及活動力下降等重症前兆，而就醫轉診並收治住院；住院期間出現嘔吐、盜汗、心搏過速、活動力低下及驚嚇反射等症狀，原診斷疑似腸病毒感染併發心肌炎，10月29日經醫院採檢通報審查後，確認感染腸病毒71型併發重症。所幸治療後症狀改善，已於11月6日出院返家。

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而據疾管署監測資料顯示，上周‭‬11月3日至9日‬國內腸病毒門急就診計1萬1409人次，與前一周持平，仍未低於1萬500人次的流行閾值，疫情仍處流行期。今年已累計57例腸病毒併發重症病例（含一例死亡），其中以感染腸病毒71型45例為多‭‬，提醒民眾應加強落實手部衛生與環境消毒，家中幼兒若出現重症前兆，應儘速送醫。

另，屈公病疫情也仍需留意。羅一鈞說，今年截至11月11日國內累計21例屈公病本土病例及87例境外移入病例，近一個月境外移入個案中，包括一名60多歲緬甸籍男性，9月初曾因發燒於緬甸當地就醫，因持續有雙腳無力、無法行走情形，於11月初來台就醫，醫師診斷疑似為屈公病感染引發下肢無力，經通報檢驗確診。