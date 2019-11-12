親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

衛福部訪南投長照據點 盼滾動式修正完善體系

2019-11-12 14:13中央社 南投縣12日電

衛生福利部今天視察南投縣草屯鎮社區關懷據點及埔基醫院長照教學中心，實地了解偏鄉社工師加給、據點人力、供餐狀況，聽取地方意見後，期盼透過滾動式修正以完善長照體系。

民進黨立委蔡培慧今天邀衛福部長期照顧司、社會及家庭署，前往草屯鎮加老社區、南埔社區關懷據點及埔里基督教醫院長照教學中心，了解偏鄉據點運作情形，第一線社區多反映有人力缺口，也有協會盼政府提供偏鄉專業或交通加給，否則很難聘到社工師。

衛福部政務次長蘇麗瓊出席時說，為鼓勵社工師到偏鄉服務，政府已擬妥新措施，社工師明年起可依年資、學歷、執照、執行風險等方式增加薪點，第一年聘用社工師最高月薪可達新台幣4萬4892元，較舊制定額補助更高，預計1萬多名社工師受惠。

蔡培慧表示，巷弄長照站普及有助老人家就近與社會保持互動，社區也投入不少人力安排舞蹈、寫字、戲劇學習等活動。原本衛福部為鼓勵民間參與長照政策，關懷據點申請巷弄長照站，可依巷弄長照站人力加值計畫，申請補助1名專職人力，但因補助計畫即將結束，專職照顧壓力恐遽增。

另外，針對蔡培慧反映目前業務費補助基礎只以每週開放時段計算，很不合理，建議應考量據點規模、服務人數。蘇麗瓊則回應，將會同縣市政府檢討適度調整。

長照

相關新聞

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

台灣的星際外交 為星星命名票選倒數計時

2019-11-12 13:54

震驚！中性筆芯「黃色液體」？ 專家突破盲點這樣說

2019-11-12 13:51

藝術沒有實用性？ 買下藝術品就彷彿邀請了藝術家到房裡

2019-11-12 13:38

過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

交通部調查：5成6汽車駕駛支持用純電動車

2019-11-12 13:03

為癌末患者圓夢見證女兒婚禮 他獲優良醫師表揚

2019-11-12 13:02

不論手術大小麻醉都有風險 降低風險四重點看這

2019-11-12 12:44

晚期轉移性乳癌患者有福了 3種新藥健保開放給付

2019-11-12 12:34

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

長期肩頸緊繃痠痛 小針刀療法有效解決

2019-11-12 12:32

餐飲業噪音也擾民！ 環保署編防制指引

2019-11-12 12:19

職人精神！阿公回收寶特瓶「排法超整齊」 萬人笑讚：強迫症爆發

2019-11-12 12:00

粉領族長年頭痛 竟是鼻子作怪

2019-11-12 11:58

影／男嬰對女嬰1.069 台灣出生性別比已近國際值

2019-11-12 11:34

長庚研究：免疫治療有皮膚副作用反而活更久

2019-11-12 11:28

特殊需求兒遊戲權低落 盼建置更多共融式遊樂場

2019-11-12 11:15

植物碳食物促排毒？ 毒物科醫師：添加量少證據不足

2019-11-12 10:58

添加植物碳的食品安全嗎？ 食藥署專家會議結果出爐

2019-11-12 10:48

故宮與Google合作 「龍藏經」等線上展

2019-11-12 10:09

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

胖孕婦罹「子癲前症」險要命 醫師籲及早篩檢

2019-11-12 08:55

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

今汙染物易累積 中南部空品「橘色警戒」

2019-11-12 04:58

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

先打肺炎、再打流感疫苗 接種PCV13 提供十年保護力

2019-11-12 01:26

嗜睡呼吸喘我怎麼了？ 一張表看感冒、肺炎怎麼分

2019-11-12 01:26

肺炎疫苗升級 桃園肺炎死亡率 六都最低

2019-11-12 01:26

流感疫苗延後接種 長輩、慢性病患 快打肺炎鏈球菌疫苗

2019-11-12 01:26

台灣建築獎 2老屋改造並列首獎

2019-11-12 00:54

醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

2019-11-12 00:54

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

健康你我他／增強免疫 備戰乾癬季

2019-11-12 00:45

早產兒怎麼顧？ 國健署手冊教你

2019-11-12 00:45

前列腺癌 蜂膠萃取物助抑制復發

2019-11-12 00:45
看更多

熱門文章

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

明天低溫下探14度 日夜溫差大

2019-11-11 20:01

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」

2019-11-11 15:22

ITF台北國際旅展最後一天 沒搶到優惠靠這招

2019-11-11 16:20

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

2019-11-12 00:54

5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻

2019-11-11 14:46

雙11機票下殺！阿聯酋航空台北飛法蘭克福來回7千元起

2019-11-11 16:14

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23

一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架

2019-11-11 21:31

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手

2019-11-11 15:49

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

雙11電商業績捷報 這支手機一小時賣破兩千支

2019-11-11 18:08

每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天　擅用智慧得財

2019-11-12 00:00

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

【親子之間】鍾鍾／愛的練習題

2019-11-12 06:00

酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起

2019-11-11 15:17

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

月租188共8萬門將提前完售 台灣之星宣布限量加碼8千門

2019-11-11 21:57

死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效

2019-11-12 00:45

不只腦中風 小腸也會中風

2019-11-11 20:32

雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致

2019-11-11 19:56

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣建築獎 2老屋改造並列首獎

2019-11-12 00:54

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

【賞文迴響】小魚媽媽／爭食魚眼的記憶

2019-11-12 06:00

過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top